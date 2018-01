Compacte a la moda

Opel Crossland x 1.2 Turbo Excellence

Opel s'ha consolidat com un dels principals fabricants del nou panorama crossover que recorre la indústria de l'automòbil. Una ofensiva off road que té la sèrie X com a principal protagonista amb models com els Crossland, Mokka i Grandland.

Es tracta de tres alternatives clarament diferenciades entre si, i que tenen el Crossland X com a porta d'accés al catàleg més campestre d'Opel. Es tracta d'una proposta compacta enquadrada, per grandària, en el mateix segment que el Mokka X, encara que amb un enfocament més urbà. Si bé manté certs detalls d'imatge que l'acosten als actuals SUV B, es tracta d'un turisme tradicional només disponible amb tracció davantera.

Amb una longitud total de 4,21 metres, el Crossland X és 16 centímetres més curt i 10 centímetres més alt que un Astra. D'aquesta manera, els ocupants gaudeixen d'una posició elevada de seient i una excel·lent visió general, que a més es veu reforçada per un extra de lluminositat si s'opta per equipar el sostre panoràmic de vidre. L'habitacle del Crossland X és un clar reflex del seu marcat caràcter polivalent.

Els passatgers de la part posterior poden ajustar el seu seient longitudinalment 150 mil·límetres, de manera que s'augmenta l'espai per a les cames o la capacitat del maleter, situada entre 410 i 520 litres segons com es mouen els seients. Si es pleguen, el volum augmenta fins als 1.255 litres. Tant el conductor com l'acompanyant davanter poden gaudir d'uns encertats seients ergonòmics.

La gamma de motors té el punt més alt al nou 1.2 de tres cilindres i 130 cv. I un propulsor acoblat a una efectiva caixa del canvi de 6 velocitats, idònia per gestionar el desplegament de potència tant en matèria de prestacions com en termes de consum i eficiència. En aquest sentit, cal destacar l'agilitat i capacitat de resposta en un ampli ventall de revolucions, la qual cosa el dota d'unes destacables xifres en acceleració i uns consums mitjans que, en la nostra prova, es van situar per sota dels 6 litres.

Pel que fa als acabats, l'Excellence se situa en la part mitjana de la gamma, entre el Selective i l'Ultimate. Un acabat que destaca pel seu alt nivell de qualitat interior, equipament i connectivitat amb dispositius mòbils, que es pot reforçar amb detalls de gran practicitat com el head-up display, que projecta la informació del quadre de comandaments al parabrisa.