Seguretat viària

Els pneumàtics d'hivern segueixen sent uns grans desconeguts a l'Estat espanyol, quan en realitat el seu ús és molt aconsellable per als conductors de gran part del territori, ja que s'aconsellen en condicions meteorològiques per sota dels 7 graus, una temperatura habitual a l'interior del país durant gran part de l'any.

Aquests pneumàtics no només són una alternativa a les cadenes, sinó que són més aconsellables, ja que les cadenes haurien d'utilitzar-se només en casos realment extrems. A més d'evitar la mandra que fa col·locar les cadenes, i moltes vegades fins i tot és una pràctica perillosa, els pneumàtics d'hivern permeten aconseguir cotes de seguretat molt superiors, milloren la tracció i l'adhesió sobre superfícies relliscoses, aporten més control del vehicle en ascendir o descendir pendents i redueixen de forma considerable la distància de frenada.

Un altre dels punts a favor dels pneumàtics d'hivern en comptes de les cadenes és que es munten en tots dos eixos i no només en l'eix motriu, la qual cosa garanteix el perfecte funcionament dels sistemes de seguretat del vehicle, com ara ABS, control de tracció, control d'estabilitat i tots els avançats sistemes que avui dia poden equipar els vehicles.

I si els avantatges dels pneumàtics per sobre de les cadenes són notables, pel que fa als pneumàtics d'estiu en condicions hivernals, són senzillament extrems. Segons proves realitzades per Goodyear, rodant a 80 km/h sobre neu, un vehicle calçat amb pneumàtics d'estiu recorre 112 metres fins a aturar-se, en comptes dels 70 metres d'un vehicle amb pneumàtics d'hivern.

Aquests 42 metres de reducció de distància de frenada amb pneumàtics d'hivern poden ser claus per evitar un accident si hem de fer una frenada d'emergència sobre la neu.



Seguretat i estalvi

Al contrari del que molta gent es pensa, els pneumàtics d'hivern no són una despesa econòmica important, al contrari. Els pneumàtics d'estiu, utilitzats en condicions hivernals, tenen un desgast més gran i, per tant, es redueix la seva vida útil.

Així, si es canvien els pneumàtics d'estiu pels d'hivern quan és el moment i es guarden adequadament, els jocs de cobertes perllongaran la vida útil i això suposarà un estalvi per al conductor.