Experiència insuperable

Range Rover Velar First Edition

Des del seu llançament teníem molta curiositat per provar el nou Range Rover Velar, un model que per mides (4,8 metres), disseny i preu (des de 60.000 euros) se situa entre entre l'Evoque i el Range Rover Sport. El desig de conduir un Velar va tenir una resposta immillorable, ja que vam tenir accés a l'edició més exclusiva, la First Edition, que té el millor equipament possible. Feia temps que un cotxe no ens deixava tan sorpresos, tant per la qualitat com per la tecnologia, el luxe i la sofisticació. I és que pujar a bord d'aquest vehicle és com viatjar en classe preferent.

Els seients i les zones de contacte estan revestits amb pell Windsor perforada, el sostre està guarnit amb Alston i els elements ornamentals, amb fibra de carboni. Els comodíssims seients ofereixen fins a 20 reglatges amb funció de memòria, massatge i climatització. Els seients posteriors i el volant –que té un disseny elegant i ergonòmic i botons capacitius– també estan calefactats. El sistema de so és un Meridian de 1600 W, amb 22 altaveus i uns subgreus de dos canals.

Altres elements destacables de l'habitacle són les grans pantalles digitals. A la consola central n'hi ha una de superior de 12,3 polzades que pot rebre i mostrar gran quantitat d'informació, oferir entreteniment i dades de seguretat activa; i n'hi ha una d'inferior amb la configuració del vehicle en què es mostren els diferents modes del sistema Terrain Response. I tot això són només alguns exemples de tot el que integra l'acabat First Edition.



Multidisciplinari

El motor està al mateix nivell que la resta d'elements d'aquest luxós Velar. La unitat de proves duia un motor de 6 cilindres amb 3.0 litres que desenvolupa 300 CV i 700 nm de parell motor, unit a un excepcional canvi de marxes automàtic de 8 relacions.

Aquest bloc mou amb soltesa les més de dues tones del vehicle, i ho fa, a més, amb una suavitat envejable, a ritmes baixos i amb una gran agilitat a alta velocitat. En aquesta dualitat és on entra en joc el sistema Terrain Response de Land Rover. Es poden seleccionar fins a cinc maneres de conducció: Dynamic, Eco, Confort, Neu i Sorra, tal com es reflecteix amb una atractiva presentació en la pantalla inferior de la consola central. Cadascuna d'aquestes posicions modifica el recorregut i la duresa de les suspensions, el treball dels diferencials actius, la resposta de l'accelerador, el lliurament de parell i fins i tot l'efectivitat dels frens per adaptar el Velar a qualsevol situació de conducció.

Tenint en compte la sofisticació del vehicle no ens va sorprendre la qualitat de vida a bord que s'obtenia amb el mode Confort, però sí que ens va deixar perplexos el mode Dynamic, ja que dota aquest gran tot terreny d'unes condicions esportives inesperades. Gràcies al ple lliurament dels seus 700 nm de parell, l'acceleració és brutal, el pas per revolt és ràpid per la rigidesa que adquireixen les suspensions, la direcció és molt precisa i les frenades, enèrgiques. Si no oblidem que estem davant d'un cotxe de més de dos mil quilos i els riscos que això comporta, podem passar moments molt divertits al volant d'un Range Rover Velar.

Al mateix temps, i com a bon Land Rover, és un formidable tot terreny. Només la perícia del conductor i, en aquest cas, unes rodes amb unes llantes de 22 polzades i un perfil de 40 –totalment desaconsellable per a la conducció fora d'asfalt– marquen els límits del Velar més enllà de l'asfalt.

I el millor és que sigui on sigui es gaudeix sempre d'una qualitat de vida a bord insuperable.