Familiar d'altes prestacions

PORSCHE PANAMERA SPORT TURISME

P orsche ha volgut filar molt prim amb el Panamera, un dels seus cotxes més reeixits, amb la finalitat que els compradors interessats no tinguin cap excusa per no adquirir-lo. Per això llança al mercat una versió familiar amb el qualificatiu de Sport Turisme, que es distingeix de l'original per oferir una carrosseria amb una saga modificada i, sobretot, un interior més ampli en el qual s'ofereix 4+1 places i un maleter més espaiós i funcional. Per gaudir d'aquests extres d'habitabilitat i càrrega caldrà pagar, això sí, entre 3.000 i 5.000 euros més que en les versions equivalents de la berlina. L'opció més accessible és el Panamera 4 Sport Turisme (330 cv), des d'uns 110.000 euros, i la versió més exclusiva és el Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turisme (680 cv), des de 193.000 euros.

Aquesta versió familiar del model alemany fa 5,05 metres de longitud, 1,43 d'alçada i 1,94 metres d'amplada, amb una distància entre eixos de 2,95 metres, la qual cosa vol dir que és igual que la berlina excepte en l'alçada, que la supera per encara no mig centímetre. És per això que tampoc cal esperar grans canvis en el seu interior.

Porsche no pretén enganyar ningú i el primer que fa és definir l'habitacle del Panamera Sport Turisme com un 4+1 i no com un cinc places. Això es deu al fet que, al contrari de l'original, que és un clàssic 2+2, s'ofereixen dues places davanteres i dues i mitja posteriors. Diem dues i mitja perquè entre els dos seients posteriors queda un buit que pot ser ocupat per un cinquè passatger, tot i que la seva estada no serà del tot confortable si hi viatja molta estona, ja que no brinda el confort de les altres dues.

L'espai és notablement més petit, el seient és menys còmode i té un túnel de transmissió entre les cames. Però, això sí, permet portar en un moment determinat un cinquè passatger, cosa impossible en el Panamera original. En canvi, el model Sport Turisme es pot demanar opcionalment només amb quatre places.

Pel que fa al maleter, ofereix 50 litres més que en les carrosseries berlina i arriba als 520 litres, i 1.390 amb els respatllers posteriors abatuts, que disposen d'una modulació 40.20.40. En les versions híbrides aquesta capacitat es redueix a 425 litres (1.295 com a màxim). Però la capacitat no és l'únic avantatge en aquest aspecte, ja que el llindar de càrrega està a una altura de 63 cm (80 en la carrosseria berlina), per la qual cosa és més còmode introduir-hi la càrrega.



Un aleró únic

Sobre el maleter incorpora el primer aleró de sostre adaptatiu retràctil del segment. Es tracta d'un component central de Porsche Active Aerodynamics. L'angle d'incidència de l'aleró del sostre s'eleva automàticament en tres nivells en funció de la situació de conducció i la manera de conducció seleccionada, per millorar el dinamisme del vehicle, ja que pot generar en l'eix posterior una tracció addicional de 50 kg.

Aquest aleró, juntament amb els elements descrits anteriorment, són els principals atributs del Panamera Sport Turisme, ja que en la resta d'aspectes és pràcticament idèntic al Panamera original. Tant és així que, excepte el fet de no disposar d'una versió de tracció posterior, la resta d'opcions mecàniques són pràcticament iguals que les de la resta de la gamma: Panamera 4 SportTurisme (330 cv), Panamera 4 E-Hybrid Sport Turisme (462 cv), Panamera 4S Sport Turisme (440 cv), Panamera Turbo Sport Turisme (550 cv) i Panamera Torbo S E-Hybrid Sport Turisme (680 cv).

També utilitza totes les innovacions tècniques de la sèrie Panamera. S'hi inclouen el Porsche Advanced Cockpit digital, sistemes d'assistència progressius com el Porsche InnoDrive amb control de velocitat amb regulador de distància, sistemes de xassís com una direcció activa de l'eix posterior i l'estabilització electrònica del balanceig Porsche Dynamic Chassis Control Sport. A més, quatre dels cinc models inclouen una suspensió pneumàtica adaptativa en l'equipament de sèrie. En el Panamera 4 Sport Turisme està disponible opcionalment.