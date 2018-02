El més accessible

Nissan Micra

Nissan facilita l'accés a la gamma Micra amb el motor 1.0 gasolina de 70 cv, disponible des de 9.900 euros amb totes les ajudes i promocions disponibles. Això suposa un estalvi entre 900 i 1.200 euros, respecte als altres dos propulsors que completen l'oferta d'aquest urbanita: el gasolina 0,9 de 90 cv i el dièsel 1.5 DCi de també 90 cv.

L'1.0 és un motor tricilíndric i atmosfèric de 999 cc, que desenvolupa 70 cv i 95 Nm de parell motor; xifres discretes i gairebé reservades a aquells que centrin el seu ús bàsicament a la ciutat. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de provar el cotxe per carreteres secundàries entorn de París, i vam comprovar que li costa una mica habituar-se als ritmes fora de la ciutat. Per rodar lleugers cal esprémer les cinc marxes del canvi manual, la qual cosa acaba perjudicant el consum, que la marca fixa en 4,6 l/100 km. Amb aquest propulsor no existeix la possibilitat d'acoblar un canvi automàtic, que serà una opció en l'altre motor gasolina de 0.9 litres, que arribarà a mitjan any, així com també un nou acabat esportiu i la tecnologia Android Auto per sumar-se a l'Apple CarPlay ja existent.

En canvi, cal dir que en ritmes més pausats o quan es transita per zones residencials, el motor és molt efectiu i agradable tant en el seu comportament com en el seu ús, ja que té reaccions vives però molt suaus. Com diem, està pensat per a clients que necessitin un cotxe per moure's principalment per la ciutat, on el Micra és idoni per les dimensions, el pes, el confort i la sorprenent habitabilitat interior.

La versió d'accés de la qual hem parlat es diu Visia i és la més bàsica, però en realitat el Micra és un cotxe que destaca pel gran equipament, disponible en els seus altres acabats: Visia+, Acenta, Tekna... fins a arribar a l'S&S Bose Limited Edition, en el qual el catàleg de sistemes i tecnologies disponibles està a l'altura de models de segments superiors, i fins i tot en alguns aspectes per sobre d'aquests. Ens referim a la possibilitat de muntar un equip de so BOSE imponent que literalment fa que el so t'envolti gràcies a elements com els altaveus integrats als reposacaps del conductor.

Però a més d'aquest detall el Micra gaudeix d'un gran ventall de sistemes d'ajuda a la conducció i de seguretat integrats en el concepte Nissan Intelligent Mobility, que inclou el reconeixement de senyals de trànsit, el detector de vehicles en l'angle mort, l'ajuda de sortida en pendent, la vista zenital de 360 graus, lector de línies i manteniment en el carril, la frenada intel·ligent d'emergència i els efectius sistemes Intelligent Ride Control i Intelligent Trace Control, que milloren notablement el comportament dinàmic del Micra.

Amb el nou motor i amb tot el que hem descrit es configura un vehicle capaç d'adaptar-se a qualsevol gust i butxaca.