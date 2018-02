Vols conèixer i provar el nou DS7 Crossback?

DS Manresa, juntament amb el diari Regió7, dóna a conèixer el nou vehicle DS7 Crossback. DS, marca Premium del grup PSA, destaca per l'avantguarda, la innovació, la tecnologia i la distinció. Característiques que podràs comprovar si participes al joc de memòria visual que et proposem, un concurs de DS Manresa i Regió7. Consisteix en trobar les vuit parelles que s'amaguen en les setze caselles. Són imatges del DS7 Crossback, tant de l´exterior com de l´interior del vehicle, amb detalls que permeten veure el disseny i les prestacions exclusives.

Un cop acabat el joc, tindràs la possibilitat de sol·licitar al concessionari (a la Pujada Roja) provar el nou DS7 Crossback. Totes les persones que provin el cotxe entraran al sorteig d´un cap de setmana per a dues persones, amb 1 nit d´hotel inclosa (Smartbox). A més, l´afortunat s´hi podrà desplaçar amb el DS7 Crossback, ja que el concessionari li cedirà durant dos dies perquè l´experiència del premi sigui completa.

No t´ho perdis i participa!