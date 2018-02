Escapada Gastronòmica amb Hyundai

Senco Motor, concessionari Hyundai regala aquest mes per la compra d'un cotxe Hyundai una Escapada Gastronòmica per a dues persones a Cal Majoral, una típica masia catalana situada en un entorn natural privilegiat, al municipi d´Espunyola prop de Berga i Solsona. Amb 9 habitacions molt boniques i confortables, aquest magnífic establiment ofereix estades ja sigui en parella o en família. Disposa d´un restaurant gastronòmic de cuina d´autor i productes de proximitat, així com una àmplia carta de vins amb més de 60 referències nacionals.

Senco Motor ofereix a la Catalunya Central la gamma SUV de Hyundai. Destaquen models com el KONA by Hyundai

Si es tria el nou KONA, estem escollint la novetat. L´estil, la connectivitat i el disseny d´avanguàrdia que us inspiraran allà on aneu.

Amb el Hyundai TUCSON disfrutareu de l´èxit d´un model que poseeix la combinació perfecta entre actitut, disseny i prestacions.

El Hyundai SANTA FE, per la seva banda, és el més grande de la gamma. Si voleu sofisticació, espai i luxe fins al darrer detall, aquest és el vostre SUV.

Feu-vos amb un SUV de Hyundai a aprofiteu aquesta promoció. Només cal deixar les vostres dades i descarregar el cupó de l'Escapada Gastronòmica.