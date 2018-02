Essència cupè

El Mitsubishi Eclipse Cross és un SUV que se situa en un dels segments més disputats del mercat, el C, però neix amb arguments més que suficients per competir-hi.

El disseny és un dels principals arguments d'aquest tot camí, tant a l'interior com a l'exterior. Per fora té un aspecte cupè que li aporta un gran atractiu, que incorpora el nou frontal que els seus germans de marca han inaugurat recentment, com és el cas de l'última actualització de l'ASX i l'Outlander. En destaca la forma de la cintura, que accentua la sensació de moviment, característica del format cupè, exalçat per l'acusat angle de la finestra posterior, les proporcions de volada o els amples para-xocs davanters i posteriors.

La saga es distingeix per la forta presència de llums situats a una altura inusual sobre la motllura que divideix horitzontalment el vidre posterior. Quan s'il·luminen tots els elements, inclosa el llum de fre, es forma una sola barra de llum que descendeix cap als laterals que i li donen un toc de modernitat, a més d'una percepció visual de robustesa i d'estabilitat. Per altra banda, l'eixugaparabrises posterior amagat sota l' spoiler del sostre no interfereix en la visibilitat posterior ni esguerra el disseny.

A l'interior del vehicle hi trobem un quadre de comandament nou, que el fabricant anirà incorporant a la resta de models. Es tracta d'un interior amb un bon treball ergonòmic que situa el lloc de comandament orientat cap al conductor, amb un atractiu disseny i materials de bona qualitat. El quadre de comandament o els panells de les portes estan recoberts d'un material suau amb una textura que recorda a la del cuir –que contrasta en sensació i textura amb els embellidors platejats de superfície dura– mentre que la tapisseria de cuir autèntic llueix repunts cridaners.

Per reforçar l'efecte artesanal, el quadre de comandament, el volant, la consola central i els panells de les portes tenen tocs de carboni i negre piano, mentre que els embellidors platejats d'alta qualitat emmarquen la part inferior del quadre de comandament, la consola central, els reposabrazos de les portes davanteres o les ranures de ventilació.

Més enllà del seu aspecte, l'interior de l'Eclipse Cross proposa als ocupants un entorn ampli i espaiós. Per la distància entre eixos de 2.670 mm, una amplada d'1.805 mm i una longitud de 4.405 mm, el seu generós habitacle es beneficia d'una disposició diferent, derivada, entre altres característiques, d'un quadre de comandament a baixa altura i uns seients posteriors ajustables.

Maximitzant l'espai per a l'equipatge sense interferir amb la imatge de SUV cupè de l'Eclipse Cross, aquest seient posterior abatible 60/40 té un ajust lliscant i reclinable. A més d'oferir als ocupants posteriors abundant espai per a les cames, també els permet adoptar la seva postura preferida a l'hora d'asseure's (amb una forquilla de 16-32° i 8 nivells de reclinat) i gaudir de viatges llargs amb una considerable altura interior, malgrat una silueta que descendeix cap enrere. Reforçant l'habitabilitat general, l'intel·ligent disseny del sostre ofereix una còmoda altura interior fins i tot amb el sostre solar panoràmic.



Dinamisme cupè

Inicialment aquest model surt al mercat amb un motor de gasolina amb 1.500 cc i 163 CV de potència. Aquesta motorització pot anar acoblada a un canvi manual o automàtic, en el cas del manual és de sis velocitats i l'automàtic de variador continu amb 8 relacions. Properament arribaran altres opcions de motorització, com ara un motor dièsel, aquest mateix estiu.

Independentment del motor escollit, als comandaments de l'Eclipse Cross es pot gaudir del dinamisme que s'espera d'un cotxe amb una línia cupè com la seva.

Els amortidors davanters i posteriors utilitzen vàlvules de comprovació de resposta ràpida per millorar l'amortiment, i un disseny de molla de rebot que reforça l'estabilitat de manera eficaç. Això millora la conducció i aporta una sensació de guiatge més directa. Per la seva banda, la suspensió posterior ara té més rigidesa davant les forces laterals, i ofereix una sensació de conducció més precisa i més estabilitat al vehicle.



Tecnològicament avançat

L'equipament l'Eclipse Cross pot disposar d'elements com el Head-up Display, l'alerta per canvi involuntari de carril, el fre d'emergència amb detecció d'obstacles, també disposa de detecció d'obstacles en l'angle mort del retrovisor, un sistema de càmeres que donen una visió zenital del cotxe per ajudar a l'aparcament, encesa automàtica de llums llargs i un sistema multimèdia compatible amb els sistemes Android Auto de Google i CarPlay d'Apple.

La informació d'aquests elements es mostra en una pantalla tàctil de 18 cm (7 polzades), que permet al conductor veure les dades amb seguretat i sense pràcticament moure la vista de la carretera. El control es redueix al TouchPad Controller de Mitsubishi Motors. Com a primícia en Mitsubishi, aquesta nova interfície home-màquina permet un funcionament més intuïtiu. Per exemple, el volum de so es pot regular desplaçant dos dits per la pantalla del controlador a dalt o a baix. El TouchPad Controller pot operar funcions de so com a ràdio o iPod, així com Apple CarPlay.



Competidor fort

L'Eclipse Cross surt al mercat amb un preu de 21.800 a 31.500 euros amb les condicions habituals de finançament de la marca. Per les seves prestacions, se situa en un lloc privilegiat en el seu segment.