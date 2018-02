El nou Hyundai i30 és el guanyador del premi «Cotxe de l'Any dels Lectors 2018»

«La indústria del motor segueix sent un dels pilars més robustos de la nostra economia i un dels termòmetres més fiables a l'hora d'avaluar el procés de recuperació econòmica». Unes declaracions en què, Íñigo de la Serna, ministre de Foment, posava de manifest la importància del món de l'automòbil en la cerimònia de lliurament del Premi Cotxe de l'Any dels Lectors 2018 de Prensa Ibérica (editora de Regió7) i La Vanguardia al nou Hyundai i30. La setzena edició d'aquests guardons reunia de nou als principals protagonistes del món del motor nacional en un esdeveniment en què també es distingia a Gas Natural Fenosa amb el Premi Institucional del Motor, i al pilot de trial 22 vegades campió del món, Toni Bou, amb la distinció de Nom del Motor.

El titular de la cartera de Foment qualificava el de l'automoció com «un dels sectors estratègics, amb una major capacitat de tracció i d'arrossegament, que situen Espanya com la segona productora de vehicles a nivell europeu i vuitena a nivell mundial , i que dona feina a més de dos milions de persones». En aquest sentit, i tal com assegurava De la Serna, «el sector de l'automòbil aporta al voltant del 10% del Producte Interior Brut, amb 17 plantes i una indústria auxiliar de la qual formen part al voltant de 1.000 empreses». Amb tot això, el ministre de Foment destacava la importància per a la inversió d'aquest complex entramat industrial situat «en més de 8.000 milions d'euros durant els darrers 5 anys».

Íñigo de la Serna, mostrava el seu optimisme en assegurar que el sector es troba amb «un horitzó esperançador», alhora que situava a l'automoció com un dels sectors clau en matèria de sostenibilitat gràcies a l'esforç que s'està fent per utilitzar energies cada vegada més netes.

Palanca del creixement econòmic



Javier Moll de Miguel, president de Prensa Ibérica, aprofitava per recordar als assistents la celebració el 2018 del 40 aniversari del grup de comunicació que presideix, el qual va començar la seva marxa el 1978. Javier Moll no dubtava a afirmar que el món de l'automòbil s'ha consolidat com «un dels grans motors de la recuperació econòmica», fins al punt de contribuir «com pocs al desenvolupament econòmic i social del nostre país i esdevenir una autèntica indústria palanca del creixement econòmic i de la creació d'ocupació».

No obstant, el president de Prensa Ibérica feia èmfasi pel que fa als reptes als quals s'enfronta aquest sector, com els de la innovació, la digitalització o el de la mobilitat sostenible. Un escenari en el qual lloava els esforços per part de l'administració i els fabricants «per impulsar la producció i l'ús de vehicles capaços de minimitzar l'impacte de les emissions, un repte prioritari en una indústria que és estratègica per a la nostra economia».

Javier Moll concloïa la seva intervenció posant de manifest la rellevància de la indústria de l'automoció per al sector de la informació. Un suport mutu que es tradueix en un «efecte dinamitzador per al món de la premsa, les pàgines dedicades a l'automoció són objecte d'un interès informatiu creixent entre els lectors».

Dong Huwy Park, president de Hyundai Espanya i Leopoldo Satrústegui, director de la marca coreana a Espanya, recollien de mans del ministre de Foment el guardó de Cotxe de l'Any dels Lectors 2018 aconseguit pel Hyundai i30. Un model que, segons Leopoldo Satrústegui, es mostrava «orgullós per recollir aquest guardó en nom de tota la família de Hyundai a Espanya i de ser el primer fabricant asiàtic que té l'honor de ser distingit amb el Premi Cotxe d'Any dels Lectors». Un guardó que suposa «un reconeixement a un producte desenvolupat específicament per al mercat europeu i en què l'i30 ocupa un lloc de gran importància per al creixement de Hyundai a Espanya». Així mateix, Satrústegui recalcava la importància de la premsa regional «tant per Hyundai com per a la seva xarxa comercial a Espanya, de manera que aquest premi té un altíssim significat per a nosaltres».

Javier Moll, era l'encarregat de lliurar el Premi Institucional del Motor a Francisco Reynés, president de Gas Natural Fenosa. El nou i màxim dirigent de l'empresa energètica agraïa el fet de rebre aquest reconeixement «que contribueix a reconèixer l'aposta per la millora del medi ambient i es presenta com un gran incentiu per a nosaltres». Una solució de mobilitat, la del gas natural que, com assegurava Reynés «s'utilitza per més de 20 milions de vehicles a tot el món la qual cosa ens encoratja a seguir treballant i dedicant recursos a una cosa tan innovadora com és buscar alternatives per la millora de la sostenibilitat i preservar la llibertat que suposa per a tots l'automòbil».

Guardó per a Toni Bou



Per la seva banda, els Premis Cotxe de l'Any dels Lectors també premiaven la trajectòria de Toni Bou. D'aquesta manera, es reconeixien l'espectacular trajectòria del pilot de trial barceloní i 22 vegades campió del món. Javier Godó, president del Grup Godó i editor de La Vanguardia, lliurava l'escultura del Martín Chirino al pilot de l'equip HRC que manifestava estar «molt agraït per rebre un premi en un país com el nostre en què comptem amb molts esportistes d'una gran nivell en nombroses disciplines». Un esplèndid palmarès l'aconseguit per Bou que, tal com assegurava «és cada vegada més complicat aconseguir, però que gràcies al treball diari i al suport de l'equip i la família ha estat possible assolir».