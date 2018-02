El nou SUV de Seat es dirà Tarraco

Seat Tarraco

El futur tot camí de Seat (SUV, per les seves sigles en anglès), el més gran d'aquesta gamma de l'automobilística de Martorell, s'anomenarà Tarraco, segons han explicat a Europa Press fonts sindicals. El model, que es fabricarà a la planta de Volkswagen de Wolfsburg (Alemanya) i sortirà al mercat al final d'aquest any, portarà el nom de Tarraco, la denominació romana de la ciutat catalana de Tarragona, segons informa aquest dimecres la publicació alemanya Auto Motor und Sport.

Seat no ha confirmat oficialment cap nom per al futur model de la companyia i ha indicat que l'anunci oficial es farà les properes setmanes, alhora que ha recordat que el nom va sortir d'una votació popular. La companyia va rebre més de 10.000 propostes per donar nom al nou model, de les quals Seat en va seleccionar quatre: Alborán, Aranda, Ávila i Tarraco, perquè entressin en la votació popular definitiva. Durant dues setmanes de setembre va estar obert el procés de votació pública per elegir el candidat favorit, i Tarraco va ser el que va rebre més vots.



Un SUV molt esperat

El Tarraco completarà la gamma de vehicles SUV de la marca de Martorell, que es va estrenar amb l'Ateca l'any 2016 i va rebre l'Arona l'any passat. El nou tot camí de set places –que s'inspirarà en el prototip 20V20 que il·lustra l'article– previsiblement farà servir la plataforma MQB A2 del Grup VAG, que ja trobem en models com el Volkswagen Tigual Allspace i l'Skoda Kodiaq.

El mitjà alemany anuncia que les versions bàsiques del Tarraco disposaran de tracció davantera i canvi manual, mentre que les més equipades gaudiran de tracció total 4Drive i canvi automàtic DSG.

S'oferirà en la configuració clàssica de cinc places i un maleter amb una capacitat probablement superior als 600 litres o bé amb set places, i serà el segon model de la marca que oferirà aquesta configuració juntament amb l'Alhambra.

L'habitabilitat del nou tot camí dels de Martorell millorarà notablement respecte de la de l'Ateca gràcies a l'augment de la longitud total (de 4,36 a 4,70 metres) i al creixement de la distància entre eixos.