Tecnologia al seu màxim exponent

Audi A8

L'A8 fa 24 anys que representa el màxim exponent del luxe i la tecnologia tal com l'entén Audi, i enguany es presenta la quarta generació del model, que no només creix per fora –mesura 37 mm més que l'anterior generació fins arribar als 5,17 metres o 5,30 en la versió llarga anomenada A8L– sinó que també augmenta la seva dotació tecnològica fins a uns nivells mai abans vistos en cap model de la marca.



Nous motors

Les motoritzacions inicials de la nova berlina alemanya són dos propulsors V6 associats al canvi automàtic Tiptronic de vuit velocitats i i amb potències que van des dels 286 cavalls de la versió dièsel fins als 340 de la versió benzina, però amb aquest combustible arribarà a la tardor una versió W12 amb 585 cavalls.

També està prevista una versió híbrida endollable anomenada e-tron Quattro, amb 449 cavalls i una autonomia en mode elèctric de 50 quilòmetres. No serà fins a l'any 2019 que es comercialitzaran dos motors de vuit cilindres amb 435 cavalls en el cas de la versió dièsel i 460 en el cas de la versió de benzina.

Però la tecnologia de la nova berlina alemanya és tan extensa que fins i tot arriba a la gamma de motors mitjançant la tecnologia mild-hybrid, capaç de fer circular l'A8 entre 55 i 160 km/h amb el motor apagat aprofitant la inèrcia i tornar-lo a engegar quan el conductor prem el pedal de l'accelerador gràcies a la presència d'un sistema d'hibridació de 48 volts. Aquest sistema promet, segons la marca, una activació del sistema start-stop a una velocitat de 22 km/h i una reducció del consum de fins a 0,7 l/100 km.



Tecnologia inèdita

Quan diem que la dotació tecnològica del nou A8 arriba a nivells mai abans vistos ens referim al fet que és el primer model de producció que ofereix la conducció autònoma de grau tres, capaç de controlar el vehicle totalment sense requerir la intervenció del conductor en situacions d'embús per autopista fins a 60 km/h. Val a dir, però, que al nostre país aquesta tecnologia encara no és legal, de manera que haurà de passar diversos processos d'homologació fins que no es pugui implementar completament.

D'altra banda, el confort és un altre dels punts clau del nou vaixell insígnia de la marca. El seient posterior dret disposa d'un reposapeus específic, funció de massatge i climatització, tot controlable des del sistema Audi Rear Seat Entertaintment mitjançant unes pantalles tàctils amb tecnologia OLED que també permeten dirigir les funcions del sistema d'infoentreteniment, la llum ambiental, les trucades o la calefacció.



La fi de l'etapa analògica

Com ja és habitual a Audi, la instrumentació està formada pel sistema Virtual Cockpit, una tecnologia completament digital que ofereix una quantitat d'informació impressionant. Tanmateix, la part central del quadre de comandaments disposa de dues grans pantalles tàctils, una de 10,1 polzades que permet al conductor modificar els paràmetres del sistema d'infoentreteniment i una de 8,6 polzades per regular la climatització i altres funcions que, generalment, es regulaven mitjançant els cada cop menys habituals botons analògics.

Si bé la tecnologia autònoma encara no es pot fer servir en la seva totalitat, l'arsenal tecnològic que el compon –40 sistemes de radar, càmeres, sensors i fins i tot un escàner làser– permetran a partir de la segona meitat d'aquest any 2018 la introducció dels sistemes AI Remote Parking i AI Remote Garage Pilot, que ajudaran a fer els aparcaments de manera autònoma.

De fet, aquesta tecnologia no requerirà que el conductor es trobi a l'interior del vehicle, i fins i tot pot situar-se fora i guiar el cotxe mitjançant una aplicació a través del mòbil.



El cotxe de les mil cares

Finalment, cal destacar la presència del sistema AI Active Suspension, una suspensió electromecànica activa capaç de pujar o baixar el vehicle i que anticipa les irregularitats de la carretera gràcies als sensors i càmeres que van «llegint» l'asfalt.

Aquest sistema, juntament amb el de tracció total Quattro, el nou diferencial posterior i la direcció dinàmica a les quatre rodes –que actua sobre les rodes posteriors per millorar el comportament del vehicle–, permetrà establir moltes configuracions diferents per al mateix cotxe: des d'un comportament suau i confortable fins a un caràcter esportiu, tot serà possible gràcies a la infinita capacitat tecnològica de què disposa el nou Audi A8.