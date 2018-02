Esportivitat urbana

Kia Rio GT-Line

La present generació del Kia Rio porta menys d'un any a la venda i ja s'ha convertit en un referent al segment dels urbans, pel que la marca coreana ha decidit presentar un nou acabat de caire esportiu de cara al proper Saló de Ginebra i preveu començar a comercialitzar-la a finals del primer semestre d'enguany.



Més personalitat

Malgrat comptar amb un equipament més complet, el principal canvi d'aquesta nova versió es produeix a nivell estètic. Kia anuncia una sèrie de canvis tals com una graella frontal específica -anomenada «tiger-nose»-, unes llandes de 17 polzades exclusives per aquest acabat o uns antiboires LED amb forma de glaçó. A més, els tubs d'escapament tenen un acabat cromat i tant els estreps laterals com l'aleró posterior són de color negre.

L'interior rebrà també una sèrie de modificacions que ressaltaran el seu caràcter esportiu, entre les quals hi trobem uns seients de cuir sintètic en color negre i costures grises, pedals d'alumini, un volant de cuir aplatat per sota i una sèrie d'acabats metàl·lics a les portes i la palanca de canvis o en símil de fibra de carboni al quadre de comandaments.



Seguretat i tecnologia

L'equipament de la versió GT-Line es posiciona com un dels més complets de la gamma, comptant amb elements de seguretat com un total de sis airbags, frenada d'emergència amb detecció de vianants, avís de canvi involuntari de carril, etcètera.

Pel que respecta a la dotació tecnològica, el nou Rio GT-Line pot gaudir d'elements com el sistema HMI amb pantalla de set polzades, navegador i compatibilitat amb Android Auto i Apple CarPlay, la càmera de visió posterior, o la iluminació adaptativa.



Motor potent i frugal

El propulsor del nou Rio és el tricilíndric T-GDi d'un litre que ofereix una potència de 120 cavalls i un parell de 172 Nm disponibles des de 1500 revolucions i fins a les 4000. Associat a un canvi manual de sis velocitats anuncia un consum homologat de 4,7 litres als 100 quilòmetres, amb unes emissions de CO2 de 107 g/km.

Aquest motor, potent però estalviador, facilitarà una gran polivalència d'ús segons la pròpia marca. El pes d'aquesta nova versió serà força baix -tot i que encara no està confirmat- pel que es de preveure un comportament esportiu i divertit.

L'oferta de motors es veurà ampliada a finals de 2018, quan es preveuen una sèrie de novetats tals com un nou motor MPI d'1.2 litres i una caixa de canvis automàtica de doble embragatge i 7 velocitats.