El programa inclou una exhibició única de vehicles del Dakar 2018, espectacles 4x4, activitats per als més petits i un llarg etcètera Hi haurà la presència de pilots famosos i, tot i que ha arribat al límit de participants, el nombre de visitants no està limitat

Festival de motor

El Festival 4x4 de Les Comes torna el cap de setmana que ve. Va néixer amb l'objectiu de convertir-se en l'esdeveniment de tots els amants del món 4x4. Es tracta d'un lloc on tots els professionals, aficionats als 4x4, l'aventura i la natura tenen el seu punt de trobada per poder compartir experiències en un etorn immillorable.

A partir del divendres que ve a les 9 del matí , Les Comes (una finca del segle X situada a 10 quilòmetres de Manresa amb 530 hectàrees de terreny) obrirà les portes a tots els que vulguin gaudir de tres dies (9, 10 i 11 de març) de motor i aventura.

El programa inclou una exhibició única de vehicles del Dakar 2018, espectacles de 4x4 extrem com la Supertrack Pirelli, exposicions de vehicles clàssics, conferències, concerts i zona infantil amb inflables, llits elàstics, circuit de 4x4 elèctrics per als més petits i moltes més activitats.

Per primera vegada es farà una exhibició d'Ultra4 Iberia, una cursa de 4x4 Extrem on els participants mostraran les increïbles capacitats dels seus prototips de 4x4 totalment modificats per superar obstacles a gran velocitat.

L'exhibició Dakar BFGoodrich és una de les activitats més esperades, ja que tots els assistents podran veure en acció alguns dels vehicles més espectaculars del Dakar 2018. Els participants més afortunats, seleccionats per sorteig, realitzaran un co-drive amb aquests increïbles vehicles.



Noms ben coneguts

Gerard de Rooy, Isidre Esteve, Xavi Foj, Jordi Juvanteny, Cristina Gutiérrez, Pep Sabater, Òscar Fuertes, Jose Luis Peña i Josep Nicolas han confirmat la participació en l'exhibició Dakar BFGoodrich i molts altres pilots i copilots també prendran part en la conferència Dakar del dissabte dia10 a la tarda, on explicaran vivències i anècdotes del seu últim Dakar.

Un altre dels grans espectacles serà la prova cronometrada Supertrack, patrocinada per Pirelli.

Aquesta prova reunirà alguns dels vehicles més extrems i espectaculars que es podran veure a Les Comes durant el cap de setmana i els enfrontarem en un circuit extrem amb tot tipus d'obstacles.

A més de les ja esmentades activitats, l'organització de Les Comes 4x4 Festival ha preparat tota mena d'activitats per a grans i petits, inclòs un Tour 4x4 amb un camió militar, circuits de vehicles Crawler a radiocontrol, un circuit d'aventura, una fira comercial amb tot tipus de descomptes i fins i tot una zona Demo on els visitants podran provar les últimes novetats en vehicles 4x4 i SUV de marques com Nissan, Mercedes, Land Rover i altres grans marques del sector automobilístic.

Tot i que ja s'ha arribat al límit de participants marcat per l'organització de 900 vehicles per dia, el nombre de visitants sense accés a pistes no està limitat i podran adquirir l'entrada el mateix dia de l'esdeveniment a les taquilles de les Comes, on s'espera que una gran quantitat d'aficionats al motor vinguin a gaudir de la gran festa del 4x4. Es pot consultar tota la informació a la pàgina web www.lescomes4x4festival.com.