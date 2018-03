88è Saló de Ginebra: guia de novetats del món del motor (I)

Suïssa torna a ser el centre del món automobilístic amb la 88a edició del Saló de l'Automòbil de Ginebra, que del 8 al 18 de març presentarà més de 110 primícies mundials i continentals i exposarà uns 900 models. Encetem una sèrie d'articles per recollir les novetats més destacades que s'hi podran veure.

El 488 Pista, amb 720 cavalls, estrella de Ferrari al Saló de Ginebra



La marca italiana d'automòbils esportius Ferrari mostra a Suïssa el seu nou model 488 Pista, que desenvolupa una potència màxima de 720 cavalls. Aquest vehicle incorpora una motorització de gasolina V8 de 4.0 litres que aconsegueix 720 cavalls i que s'associa a una caixa del canvi de doble embragatge de set velocitats. Amb aquest propulsor, el cotxe pot passar de zero a cent quilòmetres per hora en 2,85 segons i aconseguir una velocitat màxima de més de 340 quilòmetres per hora.

Els consum de combustible combinat d'aquest nou automòbil es situa en 11,5 litres per cada cent quilòmetres recorreguts, mentre que les emissions de diòxid de carboni (CO2) del 488 Pista arriben als 263 grams.

La firma del 'cavallino rampant' ha destacat que aquest nou model compta amb uns avantatges aerodinàmiques derivats del 488 GTE i de la participació de la companyia a la Fórmula 1, principalment pel que fa a l'entrada d'aire davantera, a l'spoiler posterior i al difusor.

Alhora, la companyia de Maranello ha destacat que ha fet un gran esforç a l'hora de reduir el pes total del vehicle, aconseguint que sigui 90 quilograms més lleuger que el 488 GTB, amb un pes en sec de 1.280 quilograms.

Triple presentació de Hyundai a Ginebra



La marca sud-coreana Hyundai ha escollit el Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra per donar a conèixer, en primícia mundial, la versió elèctrica del tot terreny Kona, la nova generació del Santa Fe i el Nexo.

Hyundai ha destacat que el Kona elèctric ofereix la practicitat d'un tot terreny del segment subcompacte per a la seva utilització diària per part dels clients, gràcies als seus 204 cavalls de potència i a una autonomia de 407 quilòmetres.

La quarta generació del Santa Fe té una nova graella davantera en cascada, com a senyal d'identitat dels tot terreny de la companyia, alhora que es pot equipar amb les últimes innovacions en matèria de seguretat i connectivitat.

A més, la companyia ha presentat per primera vegada davant el públic europeu el Nexe, que es converteix en el primer tot terreny de l'empresa propulsat per hidrogen, com a part del compromís de la firma amb el desenvolupament de sistemes de propulsió alternatius.

El nou Nexo de la signatura asiàtica compta amb una autonomia de 800 quilòmetres. Hyundai ha assenyalat que aquest vehicle avança com serà el futur de la conducció, ja que disposa d'elements innovadors com l'aparcament remot, el monitor d'angle cec o les capacitats de conducció autònoma.

El Viziv Tourer, així seran els futurs esportius familiars de Subaru



El fabricant japonès d'automòbils Subaru ha revelat, el nou cotxe prototip Viziv Tourer Concept, que avança l'estètica dels futurs turismes esportius de la companyia amb carrosseria familiar.

Subaru ha explicat que aquest model "transmet la màxima seguretat, versatilitat i diversió al volant", com característiques de tots els models de la seva gamma, alhora que les combina amb la tracció Symmetrical AWD i amb un motor bòxer.

La firma ha destacat que el Viziv Tourer Concept gaudeix de les tecnologies avançades d'assistència a la conducció desenvolupades per la companyia i que està previst que s'incorporin al mercat en l'exercici 2020.

Així, el cotxe incorpora millores addicionals en la tecnologia d'assistència a la conducció Eyesight, entre les quals destaca el radar i els sistemes de navegació i GPS d'alta precisió, com a part de l'objectiu de la marca d'eliminar els accidents de trànsit.

La companyia automobilística ha subratllat que seguirà treballant en aquesta línia, de manera que desenvoluparà tots els seus vehicles perquè continuïn aportant la màxima seguretat i tranquil·litat des del punt de vista tecnològic i de disseny.

Peugeot posa a la venda a Espanya una edició de llançament del 508



La firma automobilística francesa Peugeot posa a la venda a Espanya, i a onze països europeus més, una sèrie limitada exclusiva de llançament anomenada First Edition, del nou 508, que ha estat presentat en el marc del Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra. La companyia del lleó té previst fer els primers lliuraments a l'octubre d'aquest exercici.

El Peugeot 508 First Edition es basa en l'acabat GT del model i s'ofereix en dos colors diferents (Dark Blue i Vermell Ultimate). Aquesta edició compta amb elements específics a l'exterior, com el contorn de la calandra en color negre brillant o les llantes d'aliatge de 19 polzades Augusta bitò diamantades.

A l'interior, el cotxe incorpora detalls en fusta i una tapisseria Alcantara i de cuir, amb repunts en color rogenc. A més, el model incorpora el Peugeot i-Cockpit, que té volant compacte, instrumentació digital elevada configurable i una pantalla tàctil capacitiva HD de 10 polzades.

La nova edició especial de llançament de la berlina 508 de Peugeot s'associa a una motorització de gasolina PureTech que desenvolupa una potència màxima de 225 cavalls i que es combina amb una caixa del canvi automàtica de vuit velocitats EAT8.

Com a elements tecnològics, el 508 First Edition disposa del sistema de visió nocturna Night Vision, de dispositiu de recàrrega per inducció del 'smartphone', així com del sistema de so d'alta fidelitat Focal, amb divuit altaveus.

SsangYong presenta el seu nou prototip de tot terreny elèctric amb 450 quilòmetres d'autonomia



La companyia automobilística SsangYong ha presentat al Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra el seu nou prototip e-SIV, que es tracta d'un tot terreny elèctric amb una autonomia de 450 quilòmetres.

El nou vehicle és "l'aparador elèctric de la marca", a través del qual SsangYong mostra els últims avenços en disseny, tecnologia elèctrica, conducció autònoma i connectivitat que pretén integrar en els seus futurs models.

La tecnologia de conducció autònoma de nivell 2 de l'e-SIV utilitza un radar i un sistema de sensors i càmeres que reconeixen a la resta d'automòbils que circulen per la via i poden mantenir una distància segura amb els vehicles que circulen per la carretera. Aquest sistema pot ampliar-se equipant un sensor addicional per augmentar el nivell d'automatisme amb el sistema de manteniment de carril automàtic i la funció de conducció activa per convertir el sistema en un nivell 3 d'autonomia.

El nou vehicle de SsangYong, que incorpora un motor elèctric de fins a 190 cavalls de potència, permet, entre altres característiques, la càrrega de la bateria de l'automòbil així com l'apagada i encesa del vehicle de forma remota.

Citroën començarà a produir aquest any el C4 Cactus i el nou Jumpy



La marca automobilística francesa Citroën ha començat la seva expansió corporativa a la regió d'Amèrica Llatina i a Euràsia, amb l'inici de la producció al Brasil del C4 Cactus, que també s'acoblarà a Madrid, i del nou Jumpy, a Rússia. A més, la companyia acoblarà i comercialitzarà el nou C3 a l'Iran des del present exercici.

Citroën va augmentar les seves vendes un 14% el curs passat a Amèrica Llatina i, per seguir amb aquesta dinàmica, comercialitzarà el C4 Cactus al segon semestre del 2018 en producció local a Porto Real, Brasil. En línia amb la 'Core Model Strategy' del Grup PSA, aquest model tindrà adaptacions específiques per respondre les expectatives dels clients sud-americans i serà comercialitzat especialment en els mercats principals de la regió, com el país carioca, Argentina, Uruguai, Paraguai i Colòmbia.

D'altra banda, a Euràsia, la marca francesa va registrar un creixement d'un 33% el 2017, un repunt que pensa "capitalitzar" aquest any amb el llançament d'una ofensiva sobre el mercat de vehicles comercials lleugers amb el nou Jumpy.