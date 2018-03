Alemanya podrà prohibir el dièsel

Sentència històrica

Els motors dièsel estan vivint la seva pitjor crisi. El que va començar l'any 2015 amb l'escàndol del trucatge en les emissions del Grup VAG ha portat les marques a planejar progressivament la desaparició d'aquest tipus de motors de la seva gamma, i ara novament arriben notícies respecte d'això des d'Alemanya.

I és que el màxim tribunal administratiu de Leipzig ha donat la raó a la demanda del grup ambientalista Deutsche Umwelthilfe, que demanava obligar a millorar la qualitat de l'aire mitjançant restriccions de vehicles dièsel en episodis de contaminació, regulant el nivell d'emissions.

La sentència –que respon a dues resolucions judicials de les ciutats de Stuttgart i Düsseldorf– permet que les ciutats puguin restringir la circulació dels vehicles dièsel, en el que ja suposa un problema important per al govern de la cancellera alemanya Angela Merkel, que ha sigut criticat en més d'una ocasió per temes mediambientals.

No caldrà una llei federal

Una de les principals característiques d'aquesta sentència històrica és que les ciutats alemanyes no necessitaran cap llei federal per poder prohibir els vehicles més contaminants quan vulguin regular el nivell d'emissions, i els podran prohibir en episodis de contaminació de la mateixa manera que ja succeeix en ciutats com Barcelona o Madrid.

L'únic aspecte que el tribunal ha destacat és que les ciutats siguin proporcionals a l'hora d'aplicar la mesura, però en qualsevol cas la sentència amenaça més de 12 milions de vehicles, ja que dels 15 milions de cotxes dièsel que hi ha a Alemanya, només 2,7 milions gaudeixen de la darrera tecnologia Euro-6 i el cost d'actualitzar tota la resta a la normativa més recent s'estima en 14.500 milions d'euros, aproximadament.

El que sembla evident és que el món de l'automoció haurà d'accelerar la transició dels motors dièsel cap a uns propulsors més eficients i menys contaminants, ja que aquesta sentència, més enllà de ser una decisió judicial aïllada, sembla l'inici de la fi del dièsel, almenys en molts països europeus.