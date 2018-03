Un generalista molt prèmium

Peugeot 508

Peugeot sap que el segment de les berlines està en hores baixes al mercat europeu, de manera que a l'hora de renovar el seu vaixell insígnia ha apostat per canviar el disseny tradicional per un d'estil cupè, més esportiu i dinàmic.



Una berlina d'estil 'fastback'

El disseny del nou 508 té detalls característics del segment fast-back o cupè, com són l'altura –de tan sols 1,40 metres–, la pronunciada caiguda del sostre o les finestres, que no tenen el marc tradicional. El frontal del nou sedan de la marca s'inspira en els prototips Instint i Exalt, i té una graella cromada, uns fars full LED que disposen de llums diürns en posició totalment vertical i el logotip 508 sobre el capó, en homenatge als Peugeot 504 i 504 cupè.

La vista lateral és molt esportiva gràcies a l'esmentada caiguda del sostre, al disseny de les llantes i a la longitud de 4,75 metres, força reduïda per al seu segment –i 8 cm inferior a l'anterior 508. I, finalment, la part posterior és una de les més treballades del model, amb una banda horitzontal de color negre que uneix els fars posteriors, també amb tecnologia LED i un disseny tridimensional.



Interior del futur

L'interior del nou 508 incorpora la darrera generació de l'i-Cockpit, que es va estrenar l'any 2012 al Peugeot 208 i des d'aleshores ha caracteritzat els dissenys interiors de la marca francesa.

Peugeot vol situar el 508 com la millor berlina generalista d'alta gamma, que té elements com una pantalla tàctil de 10 polzades, instrumentació digital en pantalla de 12,3 polzades i una il·luminació interior que permetrà seleccionar entre dos ambients (boost i relax) i diferents modes de conducció.

Les qualitats de l'interior van en consonància amb l'aspecte exterior, on materials com el cuir napa, el crom setinat, l'Alcàntara i la fusta són habituals. També té uns seients que disposen de múltiples reglatges elèctrics, memòria i massatge, així com un sistema de so Hi-Fi de la marca FOCAL.



Tecnologia prèmium

La tecnologia del nou 508 és pròpia de models d'alta gamma, ja que elements com el control de velocitat adaptatiu, l'avisador i assistent de canvi de carril o el fre automàtic d'emergència entraran a la dotació que podem incorporar a la nova berlina. A més, Peugeot ha anunciat un innovador element de seguretat, el sistema de visió nocturna mitjançant una càmera d'infrarojos que permetrà detectar éssers vius de nit o amb mala visibilitat a una distància de fins a 250 metres.

Pel que fa a la connectivitat, hi trobem gairebé tots els elements que avui en dia es poden equipar: funció MirrorLink amb compatibilitat per a Android Auto i Apple Carplay, recàrrega de mòbils per inducció, navegador amb tecnologia 3D i connexió amb els serveis d'emergència i manteniment de Peugeot.



Motors de 130 a 225 CV

La marca ha anunciat sis motoritzacions diferents, dues de benzina PureTech amb 180 i 225 CV i quatre de dièsel amb potències entre els 130 CV i els 180 CV.

A més a més, es podrà escollir entre un canvi manual de 6 velocitats o un d'automàtic EAT amb 8 relacions.

Si bé Peugeot ha treballat especialment l'eficiència i les emissions d'aquests nous motors, la marca ha anunciat per l'any 2019 l'arribada de motoritzacions híbrides endollables, que faran del nou 508 una berlina encara més eficient.