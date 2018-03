Salt de qualitat

Dacia Duster

Gràcies a Autotransversal, concessionari oficial de Renault i Dacia a Manresa, hem tingut l'oportunitat de realitzar un primer contacte amb el nou Dacia Duster, presentat ara fa pocs mesos.

Aquest model s'ha caracteritzat habitualment per ser un dels tot camins més econòmics del mercat, així com per ser un dels que millors prestacions off-road ofereixen. Ara ens trobem davant la segona generació, que promet millorar qualitats i equipament a preus molt similars.



Disseny millorat

Dacia ha sabut millorar el disseny del Duster sense perdre el seu aspecte robust gràcies a uns fars que tenen il·luminació diürna de tipus LED i que s'han desplaçat als extrems de la carrosseria. A més, el capó és més horitzontal i té continuïtat fins a un parabrisa que s'ha avançat 100 mm. La cintura lateral del Duster és més elevada que la de la generació anterior i inclou les característiques barres d'alumini en el sostre i un disseny de llantes que s'ha renovat completament. Finalment, la part posterior rep uns nous fars totalment quadrats que, de la mateixa manera que trobem a la part davantera, s'han desplaçat cap als laterals per reforçar el caràcter del model.



Un habitacle a l'alçada

Dacia ha sigut sempre coneguda com a marca low cost, però els productes que està fabricant dar-rerament surten d'aquesta categoria. La prova més evident la trobem en el nou Duster, que malgrat continuar utilitzant plàstics durs i reaprofitant elements d'altres models de Renault, ha incorporat una sèrie de detalls que difícilment es poden associar a un vehicle low cost.

Entrem al Duster i el primer que sorprèn és la facilitat amb què es troba una correcta posició de conducció i el tacte i disseny del nou volant, que a més de disposar de comandaments és regulable en altura i profunditat. Però en fer una ullada al quadre de comandaments la nostra impressió encara millora una mica més, ja que en la versió que ens ocupa -anomenada Prestige- la pantalla central de 7 polzades disposa de navegador, entrada USB i connexió amb el telèfon. Per sota d'aquesta pantalla trobem l'apartat més destacable de l'interior del nou Duster: els botons de tipus piano i les rodes de control del climatitzador, que tenen una gran presència i un tacte propi de models prèmium. Sens dubte, tot un encert de la marca pel que fa a la qualitat percebuda.



Espai i equipament excel·lents

L'espai a les places posteriors és correcte i el maleter pot ser de 478 litres de la versió 4x2 i de 467 litres en la versió que ens ocupa, que disposa de tracció total. A més, si abatem els seients completament gaudirem d'un total de 1.623 litres i, per si no fos suficient, l'habitacle disposa de 27,1 litres de capacitat repartits per diversos espais.

L'equipament del nou Duster és propi de models de gamma superior, ja que pot incloure elements com el control de descensos, la targeta mans lliures o les càmeres multivisió. Aquest darrer element consta de quatre càmeres capaces de controlar els quatre costats del cotxe circulant fins a 20 km/h, de manera que es tracta d'una eina molt útil a l'hora d'aparcar o de realitzar una conducció off-road.



En marxa

Ens posem al volant de la versió dièsel més potent de la gamma, que disposa d'un motor d'1,5 litres i 110 cavalls de potència associats a un canvi manual de sis velocitats i tracció total. En línies generals el comportament es mostra molt neutre i estable, i a més el motor DCi registra uns consums propers als 5 litres, una xifra realment bona que s'acosta a les homologades per la marca.

Com que el Duster no disposa de reductora, la primera velocitat fa les seves funcions i resulta una marxa molt curta, però un cop ens acostumem el maridatge entre el canvi i el potent motor, ofereix una suavitat molt elevada. Finalment, gràcies al fet que Dacia ha treballat l'aïllament de l'habitacle, el motor no es deixa sentir en excés, la qual cosa s'agraeix.



Presentació

El nou model del Duster es presentarà al concessionari manresà Autotransversal dissabte que ve, 17 de març, de 10 del matí a 1 del migdia. Hi haurà proves de cotxes, activitats i sorpreses.