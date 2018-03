Preparació esportiva

Ford Fiesta ST-Line

El Ford Fiesta ST-Line és, de moment i fins a l'arribada de la versió ST de 200 cavalls, el model més esportiu de la gamma d'aquest incombustible model. Aquesta versió s'engloba dins la gamma més àmplia oferta mai per la marca de l'oval. I és que en aquesta darrera generació l'utilitari americà es pot escollir entre sis variants diferents: Titanium, Trend, ST-Line, Vignale, ST i Active, aquest últim inspirat en el segment SUV. En qualsevol cas, aquestes dues darreres versions estaran disponibles al llarg del 2018 i modificaran completament la personalitat del cotxe: la primera ho farà amb elevades prestacions i un inèdit dinamisme i la segona des d'una perspectiva luxosa i exclusiva.



De moment, el més esportiu

Fins a l'arribada de l'ST, els amants de l'esportivitat -o aquells que vulguin gaudir d'un aspecte esportiu però no necessitin alts nivells de rendiment- ja tenen a la seva disposició l'ST-Line. Aquesta variant destaca de la resta de la gamma per l'aspecte «racing» de l'exterior, una imatge que s'aconsegueix gràcies als diferents elements que s'inclouen dins aquest acabat específic, com la graella exclusiva de tipus rusc d'abella, els para-xocs eixamplats, els faldons laterals, els tubs d'escapament cromats o els vistosos emblemes ST-Line per tota la carrosseria, així com, sobretot, les llantes d'aliatge de 17 polzades.



Interior dinàmic i ben equipat

A l'interior també es gaudeix d'un ambient esportiu, començant per la utilització d'uns seients específics que recullen millor el cos, els entapissats de cuir en el volant, canvi de marxes i palanca del fre de mà o els pedals d'alumini.

A més, l'acabat ST-Line és entre els més exclusius de la gamma, per la qual cosa en aquesta versió es gaudeix d'un equipament molt elevat en el qual destaca el sistema SYNC3 amb pantalla tàctil de 6,5 polzades i control de veu, la funcionalitat Screen Mirror per veure el contingut del mòbil en aquesta mateixa pantalla, el sistema d'obertura sense clau o el botó d'arrencada «Ford Power», entre molts d'altres.



Àgil i divertit

La unitat de proves portava el motor EcoBoost de 125 cavalls, molt concorde per les seves prestacions amb l'esportiva estètica exterior del model.

Es tracta d'un propulsor tricilíndric d'1.0 litres del qual ens va agradar les vives reaccions. Des de molt baixes revolucions té la suficient potència i lliurament de parell per oferir sortides enèrgiques des d'aturat, i a més estira moltíssim el seu rendiment fins a pràcticament les 7.000 revolucions sense defallir. Tant és així que, malgrat l'ajustada cilindrada d'aquest bloc, va aconseguir superar els 100 km/h en segona velocitat, la qual cosa dóna una idea de la diversió que ens pot aportar si es manté una conducció a la part alta del compta-revolucions.

Un altre aspecte que ens va agradar molt va ser el bon aplom que ofereix aquest cotxe amb els seus amb prou feines quatre metres de longitud, i la fidelitat i capacitat de transmissió d'informació de la seva direcció.

En la primera d'aquestes virtuts hi té molt a veure l'acabat ST-Line, ja que la suspensió és diferent de la de la resta de la gamma actual del Fiesta, és un 15% més dura i 10 mm més baixa. Aquesta configuració amb prou feines sacrifica el confort i, en canvi, ofereix més estabilitat i un pas per revolts més ràpid i segur.

Però a més és capaç d'aportar un grau més alt de confiança al conductor, la qual cosa facilita determinar com de ràpid ha d'anar el seu cotxe.



Tecnologia exclusiva

Com que es tracta d'un dels acabats més exclusius de l'oferta del Fiesta, l'ST-Line disposa de la tecnologia més moderna al seu abast, amb l'esmentat sistema SIYNC3 (compatible amb Android Auto i Apple CarPlay), que permet modificar els paràmetres de l'àudio, la navegació i els telèfons connectats.