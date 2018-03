Rècord d'assistència a les Comes

Festival 4x4

El Festival de 4x4 de les Comes ha batut el seu propi rècord de participació, i d'aquesta manera es consolida com la trobada activa de vehicles 4x4 més important d'Europa. En cadascun dels tres dies d'activitats s'ha arribat als 900 cotxes a les pistes, el límit marcat per l'organització per mantenir la qualitat general de l'esdeveniment. En total, més de 1.300 vehicles participants han passat per les Comes al llarg del cap de setmana del 9 a l'11 de març per gaudir dels 70 km de recorreguts senyalitzats que l'organització ha posat a la seva disposició.



Assistents d'arreu d'Europa

Més de 15.000 persones han assistit al festival al llarg del cap de setmana. Aquesta gran quantitat de públic, provinent de diferents punts d'Europa, ha tingut un impacte molt positiu en el sector hoteler de la comarca, que ha arribat a la plena ocupació en tota la zona.

L'esdeveniment de 4x4 de referència a Europa ha congregat participants de més de 10 països, entre els quals França, Finlàndia, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Portugal. Aquest fet és una mostra més de l'abast d'aquest esdeveniment, que ja ha trobat el seu lloc en les agendes del 4x4 de tot el món.

Tant dissabte com diumenge, l'exhibició Dakar BFGoodrich ha estat una de les activitats de més èxit, i el públic ha pogut veure en acció alguns dels vehicles del Dakar 2018. Els camions de Jordi Juvanteny, Pep Sabater i del vencedor de l'Àfrica Race 2018, Gerard de Rooy, han estat els protagonistes d'aquesta exhibició, mentre que en cotxes i side by side els encarregats de completar l'exhibició han sigut els pilots Isidre Esteve, Xavi Foj, Josep Nicolás, José Luis Peña i Jaume Aregall.

A més de tots els pilots esmentats, a la conferència Dakar de dissabte s'hi va afegir el guanyador del Dakar 2018 Lucas Cruz, a més de Pep Vila, Moi Torrallardona, Óscar Fuertes, Cristina Gutiérrez, Àlex Haro, Ferran Marco, Alberto Herrero, Chema Villalobos i Rafa Tornabell. Tots van compartir les seves experiències del Dakar en una multitudinària conferència.



Una edició plena de novetats

La gran novetat d'aquest any ha estat l'exhibició Ultra4 Iberian Challenge, la disciplina de vehicles 4x4 extrems totalment modificats, preparats per superar obstacles a gran velocitat. A Europa se celebren dues proves anuals d'Ultra4, i una és l'Ultra4 Iberian Challenge. Aquest cap de setmana a les Comes, els participants i visitants han pogut gaudir de l'exhibició d'alguns dels vehicles participants d'aquesta prova.

D'altra banda, la Supertrack Pirelli ha estat un altre dels grans espectacles del cap de setmana, que ha reunit desenes dels cotxes més espectaculars. A més, cada dia del cap de setmana s'ha premiat els cinc 4x4 que han realitzat el recor-regut en el temps més curt.

Altres activitats de gran èxit han estat l'exhibició RC-Crawler, l'exposició de 4x4 clàssics, el curs de pneumàtics BFGoodrich i el tour amb 4x4, que ha permès als visitants conèixer els diferents llocs i pistes de què gaudeixen els participants.

Finalment, la fira comercial ha permès als visitants gaudir de les novetats dels més de 50 expositors, on marques com Land Rover, Nissan, Mercedes i Ssangyong han protagonitzat una nova zona de vehicles demo, en la qual els assistents han pogut provar les seves últimes novetats.