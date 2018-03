Autotransversal presenta el nou Duster

Inauguració gamma Dacia Duster

Dacia està apostant dedicidament pel nou Duster, un cotxe que vam provar fa unes setmanes a Regió7 amb un resultat molt satisfactori, ja que es tracta d'un producte molt complet i a un preu molt competitiu.

Amb motiu del llançament del nou model, el concessionari oficial de les marques Dacia i Renault a la Catalunya Central, Autotransversal SL, va organitzar un esdeveniment el dissabte dia 17 de març a la concessió per presentar-lo al públic general.



Sorpreses per a grans i petits

Els nens i nenes van poder gaudir d'activitats infantils com ara pintacares, globoflèxia i manualitats, i els més grans van tenir a la seva disposició tant el nou Duster per realitzar proves dinàmiques 4x4, com la resta de models de la gamma Dacia -amb els Sandero, Logan, Dokker i Lodgy- per provar i conèixer a fons.

Finalment, la presentació es va tancar amb l'actuació musical de les cantautores catalanes Anaïs Vila i Gessamí Boada, que van tocar juntes per primera vegada temes propis i un recull de versions característiques.



Esdeveniment per atraure públic

Amb aquest tipus d'esdeveniment el concessionari Autotransversal pretén reforçar la presència de públic assistent així com l'interès pels seus nous models, tot donant a conèixer una gamma que dia a dia es va eixamplant i que ofereix des de models urbans com el Sandero fins a monovolums com el Lodgy, passant per d'altres més polivalents com el Dokker o, evidentment, tot camins com el nou Duster.