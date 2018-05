El Montepio informa sobre els canvis i avantatges de la nova normativa de la ITV

El Montepio de Conductors informa la ciutadania que ha entrat en vigor el nou reglament de les Inspeccions Tècniques de Vehicles, els principals canvis que suposa i els avantatges per a l´usuari.

Una de les principals novetats és que les estacions hauran de disposar de la tecnologia necessària per poder controlar la centraleta del motor per a vehicles matriculats a partir de l´any 2006. Amb aquesta revisió es podrà detectar si la centraleta té registrat algun defecte o algun mal funcionament en el seu sistema de gestió de les emissions, un control per evitar fraus en la quantificació de les emissions de gasos dels vehicles.

Aquesta prova també permetrà revisar altres sistemes electrònics del vehicle, com l´ABS, els coixins de seguretat, els pretensors dels cinturons, el control d´estabilitat, etc. A partir d´ara, totes les estacions tenen un any per adaptar les seves instal·lacions i equips als nous requeriments.



Avantatges per als conductors



-Amb la nova normativa, la inspecció es podrà passar amb fins a 30 dies d'antelació sense haver de modificar la data de la següent.

-L´usuari podrà escollir lliurement en quina estació d'ITV vol passar la segona inspecció en cas de ser rebutjat en la primera. Si el resultat de la inspecció és desfavorable, la ITV li permet anar a una altra estació per dur a terme la inspecció, un cop s'han corregit els errors detectats, dins dels terminis establerts. Fins ara, era obligatori portar el vehicle al centre on s´havia fet la primera inspecció.

-A partir d'ara els vehicles podran tenir consideració d'històrics a partir dels trenta anys (abans eren 25). Aquest tipus de vehicles han de passar la ITV cada 2 anys fins que tenen 40 anys; cada 3 anys, entre els 40 i 45 anys; i cada 5 anys a partir dels 45 anys.

-En el cas de vehicles importats d´un altre estat de la Unió Europea, la ITV que van passar en el país d´origen serà vàlida en el moment de matricular-lo a l´estat espanyol.

-Els vehicles de lloguer passaran la revisió cada 4 anys, en comptes de fer-ho cada dos anys com fins ara.