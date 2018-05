Caràcter innovador

Infiniti QX50

Durant la segona meitat de l'any 2018 arribarà al mercat el nou Infiniti QX50, i ho farà marcant una revolució gràcies al seu innovador motor de relació de compressió variable. Aquest propulsor, del qual en parlarem més endavant, oferirà l'eficiència i el parell dels motors dièsel i la suavitat i explosivitat dels blocs de benzina.

El QX50 és un SUV de mida compacta que rivalitzarà directament amb models com l'Audi Q5, el BMW X3 o el Lexus NX. Amb tot, la marca assegura que serà el més gran del seu segment, amb un ampli habitacle per a cinc passatgers i un maleter de 895 litres, ampliables a 1.048 si s'abat la banqueta posterior i a 1.699 si s'abaten tots els seients. A més, en aquest espai es gaudirà d'una gran qualitat de vida a bord gràcies a la utilització de materials nobles, la més avançada tecnologia de connectivitat i infoentreteniment –controlable mitjançant dues pantalles tàctils de set i vuit polzades que presidiran el seu quadre de comandaments– i a un nivell d'insonorització de l'habitacle envejable.



Un motor únic

Com comentàvem, si per alguna cosa es distingirà aquest model serà pel seu aspecte tècnic amb el motor VC-Turbo, el primer propulsor del món amb relació de compressió variable en producció i capaç d'alternar els cicles de combustió Atkinson i normal sense interrupció, aspecte que facilita una augment d'eficiència i rendiment. Durant el seu funcionament, el motor VC-Turbo de l'QX50 permet triar qualsevol relació de compressió entre 8: 1 (per a un rendiment superior) i 14: 1 (per a més eficiència, emprant un braç articulat que la marca anomena Harmonic Drive, per tal de controlar el recorregut dels cilindres. D'aquesta manera, la capacitat del motor varia entre 1.997 cc i 1.970 cc. Independentment d'això, proporciona una potència màxima de 268 CV i uns extraordinaris 380 nm de parell motor a 4.400 rpm que el permeten accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 6,3 segons i assolir una velocitat punta de 230 km/h. Però, gràcies a la revolucionària tecnologia del propulsor VC-Turbo, la sortida de potència específica és més gran que la de molts altres motors turbo de gasolina i s'aproxima al rendiment d'alguns motors de gasolina V6. A tot això, cal sumar-hi que el nou motor també és més suau que els motors en línia convencionals i que ofereix els baixos nivells de soroll i vibració propis d'un V6 tradicional.



Canvi de marxes infinites

Per adaptar-se al caràcter transformatiu del motor VC-Turbo, Infiniti ha triat la nova transmissió variable contínua (CVT) X-tronic, un sistema que permet prescindir dels engranatges tradicionals. Aquest canvi respon a l'instant a les ordres del conductor, amb un nombre infinit de marxes que es van combinant amb la transformació del motor a través de les diferents relacions de compressió. La versió manual anuncia un consum mixt proper als nou litres, tot i que també estarà disponible amb tracció integral. A més, el comportament dinàmic millora respecte a l'anterior generació gràcies a l'ús d'una nova plataforma que, segons la marca, redueix el pes i augmenta la rigidesa torsional el 23%.



Suport però no autonomia

Els clients d'Infiniti han expressat el desig de mantenir plenament la seva capacitat de decisió al volant, així que la visió de la conducció autònoma de la marca s'allunya de la idea d'un vehicle totalment autònom i sense conductor a la qual aspiren altres fabricants .

Per això, el QX50 disposarà del ProPILOT Assist. Es tracta d'un paquet que ajuda el conductor a controlar l'acceleració, frenar i determinar el rumb durant la conducció per carretera en un sol car-ril. Instal·lada per primera vegada en un model de la marca japonesa, aquesta tecnologia redueix de manera efectiva l'estrès de la conducció d'avanç intermitent i els encreuaments de carreteres. Actuant com a copilot al servei del conductor, s'encarrega de la conducció per un carril només prement un botó, sense la necessitat que el conductor intervingui en l'acceleració, la frenada ni la determinació del rumb.