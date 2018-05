Elevades prestacions

Ford Fiesta Active i ST

Ford ens va portar fins a la ciutat francesa de Niça per conèixer dues de les cinc versions que hi ha disponibles del nou Fiesta. Es tractava de les variants Active i ST, que s'afegeixen a les carrosseries de tres i cinc portes i a l'edició de luxe Vignale. El Fiesta ST és la versió més esportiva mai creada d'aquest model, mentre que la versió Active adquireix una certa personalitat tot ter-reny, tan de moda en l'actualitat.

Si us hi fixeu, en cap moment hem dit que l'ST sigui el Fiesta més potent de la història perquè estaríem faltant a la veritat, ja que l'anterior ST200 ja desenvolupava els 200 CV que ofereix aquesta nova generació. Però la diferència principal la trobem en el comportament i la forma d'entregar aquesta potència. A la nova generació estan generats per un motor turbo de benzina de tres cilindres i 1,5 litres unit a un canvi manual de sis relacions. Entenem que a priori pugui sonar decebedor (sobretot si el comparem amb un propulsor de quatre cilindres), però després de provar-lo us podem assegurar que es tracta d'un propulsor excepcional.

No només no es té la sensació d'estar davant el típic tricilíndric, sinó que en alguns aspectes supera el quatre cilindres. L'entrega de potència és immillorable a qualsevol règim i és especialment destacable a baixes voltes, quan la resposta a l'accelerador és gairebé immediata i el so que emana la doble sortida d'escapament es mostra greu i evocador. Amb tot, aquest so no seria tan atractiu si no fos per l'ajuda de l'equip de so i del sistema de vàlvula d'escapament específica. On no hi ha truc és en el mecanisme per eliminar les vibracions típiques dels tres cilindres, totalment absents en aquest radical model de Ford.



Un xassís a l'alçada

El xassís de l'ST ens va agradar tant o més que el motor. Les suspensions mantenen el cotxe enganxat a l'asfalt, la direcció és extremadament directa i fidel, i el sistema de frens és suficientment potent com per aturar el Fiesta independentment de la velocitat a la qual circulem. Si a aquests ingredients hi sumem el sistema Torque Vectoring Control i, opcionalment, el diferencial autoblocant, el resultat és un dels cotxes més divertits de conduir dels que hi ha al mercat i, per descomptat, en el seu segment. A més, per primer cop el nou esportiu té tres modes de conducció (Normal, Sport i Track), que modifiquen paràmetres com la resposta de la direcció, el motor i el control d'estabilitat.



De l'interior, el que més ens va agradar van ser els seients Recaro, que ofereixen una molt bona subjecció, per no parlar dels bons materials i acabats de tot l'habitacle, que ja coneixíem de la resta de versions del Fiesta.

El nou Fiesta ST està disponible des de 24.995 euros, amb un extens equipament de sèrie format per elements com la tecnologia SYNC 3 amb pantalla de 6,5 o 8 polzades, compatibilitat amb Android Auto i Apple Car Play, i control de veu pels sistemes d'audio i navegació. A més, pot equipar opcionalment el sistema de so B&O Play, que millora notablement el so del sistema multimèdia. Formen part de l'equipament de sèrie els sistemes més habituals de seguretat, com ara l'alerta i assistència de canvi de carril, els fars automàtics amb tecnologia LED o el reconeixement de senyals de trànsit.

A la moda

En un mercat dominat pels SUV, és imprescindible tenir un model tot camí a la gamma, o almenys una versió crossover.

Només cal elevar qualsevol cotxe perquè passi de ser un més a un autèntic objecte de desig. I això és exactament el que ha fet Ford amb la nova generació del Fiesta en introduir la variant Active, inspirada en els SUV.

Es tracta del mateix Fiesta que va sortir a la venda l'any passat però amb una carrosseria elevada, 18 mil·límetres més, i decorada amb elements tot terreny, com ara les proteccions plàstiques en els para-xocs, unes taloneres que emulen el metall i les barres al sostre, entre d'altres.

Tant en la seva vista exterior com a l'habitacle, l'elevació de la carrosseria és discreta i poc perceptible, la qual cosa afavoreix el comportament dinàmic del vehicle, que conserva l'excel·lència del model estàndard. Tot i els mil·límetres de més, el Fiesta Active es manté sempre ferm i amb un bon pas per revolt gràcies a unes suspensions permissives però ni de bon tros toves, a una direcció exquisida i, en gran part, a unes llantes de 17 polzades i perfil pla.

Aquestes últimes, juntament amb la ja esmentada discreta elevació, no permeten gaire concessions fora de l'asfalt, fet que no suposa un problema, ja que gairebé ningú utilitza el tot camí amb aquesta finalitat.

Tot i això, i com a element exclusiu d'aquesta versió, s'ha disposat un selector amb tres maneres de conducció: Normal, Eco i Lliscant. La més interessant és la darrera, la qual, gràcies a la gestió electrònica dels controls d'estabilitat i tracció, permet conduir més fàcilment en situacions de baixa adherència.



Motors tricilíndrics

El Fiesta Active està disponible amb el motor de gasolina tricilíndric EcoBoost de 1.0 en potències de 86, 100 i 125 CV, i amb el dièsel 1.5 TDCi de 86 i 120 CV. També està disponible una versió de benzina de 140 CV que, tot i no aparèixer al catàleg, es pot sol·licitar.

Hi ha dos nivells d'equipament: Active i Active +, que inclouen elements com el sistema multimèdia amb pantalla de vuit polzades, les llums llargues automàtiques, el sistema de reconeixement de senyals o la tapisseria i llantes específiques.

Amb el primer nivell d'equipament i la motorització de benzina més senzilla de 86 CV, aquest Ford està disponible des de 17.900 euros, que amb descomptes i campanyes pot baixar fins als 15.900 euros.