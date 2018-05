Millor, impossible

Nissan Leaf

L'inici de la comercialització del nou Nissan Leaf no pot ser més prometedor. Durant el seu primer mes als concessionaris ja s'han matriculat un total de 145 unitats, fet que representa una quota de mercat en aquest període del 33%, és a dir, un de cada tres turismes elèctrics venuts el mes d'abril ha sigut un Leaf.

Però aquesta no és l'única dada encoratjadora, ja que gairebé el 70% d'aquestes vendes del mes d'abril es van realitzar a clients particulars. Això dóna una clara idea de com comença a notar-se un interès creixent per part dels clients en els vehicles elèctrics de 100% zero emissions, ja que la tendència de les vendes en aquest mercat era justament la contrària.

L'any 2017, per exemple, el 80% dels turismes elèctrics que es van vendre a Espanya van ser comprats per empreses i només el 20% els van adquirir particulars. Així doncs, es pot dir que el Nissan Leaf està ajudant activament i d'una manera molt important a canviar aquesta tendència.

Grans expectatives

Amb un inici tan prometedor, les expectatives de Nissan, pel que fa a les vendes d'quest any, són realment optimistes. De moment, el ritme és molt bo, però per assolir els objectius de vendes que té la marca no tot depèn del propi vehicle, ja que un dels principals inconvenients a l'hora de comprar un cotxe elèctric és disposar d'un punt de recàrrega proper i adequat. Per sort per als seus usuaris, més del 65% dels punts de recàr-rega ràpida que hi ha instal·lats al país pertanyen a Nissan, a través de la seva xarxa de concessionaris.

Però no només és responsabilitat de les marques assegurar una bona xarxa de punts de recàrrega, sinó que també és necessària la implicació pública i privada.

Cal recordar que, a més de la millora en la bateria, el nou Leaf ve equipat amb tots els elements de la mobilitat intel·ligent de Nissan. Incorpora el ProPilot (la primera fase de la conducció autònoma de Nissan), el ProPilot Park i l'e-Pedal, característiques que no només faran que canviïn les regles de la mobilitat intel·ligent al nostre mercat, sinó que també fan que la marca tingui excel·lents expectatives amb aquest model.