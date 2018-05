Els autocars, com un avió: un vídeo donarà pautes de seguretat als passatgers

Els passatgers que viatgin en autocar veuran un vídeo a l'inici del trajecte per carretera que els donarà pautes de seguretat i que posarà èmfasi, per exemple, en l'obligatorietat de cordar-se el cinturó o en el perill que suposa aixecar-se del seient mentre el vehicle està en marxa. Es tracta d'una campanya de conscienciació del Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb la Federació Empresarial Catalana d'Autotransports de Viatgers (FECAV).

Els responsables de la iniciativa han assenyalat en la presentació, aquest dijous, que la idea és similar a la del vídeo de mesures de seguretat i de consells de com actuar en cas d'emergència als avions. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, ha recordat que la mort de tretze noies en l'accident de Freginals del 20 de març del 2016 va marcar "un abans i un després" a Catalunya i per al Govern, que va obrir un procés de reflexió sobre quines mesures podia impulsar per millorar la seguretat dels passatgers. Les tretze víctimes no portaven el cinturó de seguretat.

El vídeo de la campanya 'Passatgers segurs, a l'autocar també' recorda unes normes bàsiques de seguretat que moltes vegades els passatgers de transport per carretera no compleixen. Aquestes pautes essencials són cordar-se el cinturó de seguretat, no aixecar-se quan el vehicle està en marxa, no distreure el conductor i guardar bé l'equipatge per evitar que caigui i impacti amb els usuaris. "També els passatgers poden contribuir en la seva autoprotecció en cas d'accident", ha subratllat Doménech. En la mateixa línia s'ha expressat el president de la FECAV, José María Chavarría: "Els passatgers tenen molts drets en transport, però també tenen obligacions".

La directora de Trànsit ha assenyalat que si bé l'ús del cinturó de seguretat es troba generalitzat en el conjunt de vehicles, disminueix en els autocars. "Hi ha moltes persones que no pensen que sigui obligatori o necessari per a la seva seguretat. El cinturó és un element bàsic que s'ha de portar sempre en tots els vehicles i en tots els trajectes, siguin llargs o curts", ha incidit Doménech, que ha subratllat una xifra impactant: no portar el cinturó de seguretat cordat multiplica per 25 el risc de patir ferides greus o de morir en cas de gir brusc o bolcada.

La campanya començarà aquest divendres amb la distribució del vídeo entre les 160 empreses associades a la FECAV i, en una segona fase, es vol acabar d'arribar a tots els trajectes regulars i discrecionals. Un dels focus de la campanya serà el transport escolar. Precisament el vídeo s'ha plantejat perquè sigui molt fàcil d'entendre, per a persones de totes les edats i de qualsevol país.

Doménech ha afirmat que si bé no poden obligar a visionar el vídeo, han trobat la "predisposició" del sector i per això esperen que la campanya tingui continuïtat. El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, ha insistit en la importància d'estar atents a les mesures de seguretat, encara que siguin bàsiques.

La directora de Trànsit ha assenyalat que l'autocar és el mitjà de transport per carretera més segur, però que hi ha "marge de millora". Chavarría ha posat èmfasi que els conductors d'autocars són professionals que cada dia surten a la carretera i que els vehicles van incorporant sistemes que els fan més segurs. El 2017, 1.200 persones van morir en accidents de trànsit en vies interurbanes a l'estat espanyol, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT); dues d'elles van perdre la vida en accidents d'un autocar, ha assenyalat Chavarría.

Freginals

Tretze estudiants d'Erasmus van morir en l'accident de Freginals (Monstià) del 20 de març del 2016 i 40 persones més van resultar ferides de diversa consideració. L'accident va commocionar el territori, la comunitat educativa, la societat catalana i la dels països d'on eren les víctimes i va portar el Govern a reaccionar amb un paquet de mesures que es va presentar al cap d'un mes, després d'obrir una "reflexió serena i no a cop calent", tal com va dir l'aleshores conseller de Territori, Josep Rull. Entre les propostes, hi havia precisament incentivar l'ús del cinturó de seguretat. "Estem fent prou per incentivar que tothom qui viatja en autocar es cordi el cinturó de seguretat? La resposta és que volem fer més i que hem de fer més", va afirmar qui era titular d'Interior, Jordi Jané.

La FECAV insta a eliminar els punts negres de la xarxa viària

El president de la FECAV ha aprofitat la presentació de la campanya per demanar als responsables de l'administració que facin una "aposta pel manteniment adequat de les vies i autovies" per "eliminar els punts negres" de les carreteres.

Passatgers drets en busos interurbans, una "disfunció"

Preguntat pels autobusos interurbans, en què es permet anar drets als passatgers tot i que cobreixen trajectes per vies com autovies i autopistes, Padrosa ha respost que les homologacions corresponen a Indústria, tant a nivell estatal com de la direcció general del Departament d'Empresa, i que hi treballen conjuntament per crear "un model homologable perquè tothom tingui la possibilitat d'anar assegut". "Que això avui no sigui així per als serveis interurbans crec que probablement sigui una disfunció", ha reconegut Padrosa, que, de tota manera, ha assenyalat que "Indústria,a l'hora d'homologar els models, percep que hi ha la seguretat suficient".