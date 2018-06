Citroën C5 Aircross

Citroën ha presentat la versió europea del C5 Aircross, el SUV compacte més exclusiu de la marca francesa. El nou model disposa de 30 combinacions exteriors, una gran modularitat i confort i un nivell d'equipament tecnològic propi de models de categoria superior.

El disseny del C5 Aircross té una gran personalitat i és fàcilment reconeixible com un model Citroën gràcies als sistemes de protecció dels baixos -que la marca denomina Airbumps-, els fars dividits en dues seccions o el característic pilar C. A més, és possible escollir entre 30 combinacions d'estil diferents mitjançant set colors de carrosseria, el sostre bicolor i tres paquets amb insercions de color en els para-xocs, els protectors de la carrosseria o les barres del sostre. Pel que fa a l'interior, també desprèn caràcter de marca i inclou un quadre d'instruments amb pantalla de 12,3 polzades, navegador amb tecnologia 3D i pantalla tàctil de vuit polzades i un quadre de comandaments on predominen les línies horitzontals.



Modularitat infinita

El tret més característic del nou C5 Aircross és la seva enorme modularitat, aconseguida gràcies als tres seients posteriors individuals desplaçables 15 centímetres, escamotejables i inclinables que, a més, permeten disposar d'un maleter que arrenca en 580 litres i pot arribar, en funció de la posició dels seients, fins als 720 litres. La possibilitat d'abatre tots els seients per gaudir d'un total de 1.630 litres de capacitat i el seu sostre panoràmic practicable ajuden a proporcionar una sensació d'amplitud en un interior molt aprofitable.

Un altre dels pilars bàsics del nou model és el confort per als seus ocupants. La nova suspensió d'amortidors progressius hidràulics i els seients Advanced Comfort ofereixen una gran comoditat per als cinc passatgers que poden viatjar en el SUV francès.



Tecnologia i eficiència

La llista d'assistents a la conducció és enorme, però destaquen especialment la frenada d'emergència, l'assistent de canvi de carril, els llums automàtics, la detecció de senyals de trànsit o el sistema Highway Driver Assist, que fa les funcions de sistema de conducció autònoma de nivell dos combinant el control de velocitat amb el de manteniment de carril per mantenir la distància amb el cotxe que ens precedeix.

El SUV francès també disposa d'elements com la càmera de 360º, l'assistent d'aparcament, la recàrrega de mòbils sense cables o el sistema Grip Control amb control de descensos, que millora la capacitat de tracció i permet escollir entre diferents modes de conducció: sorra, tot camí, nou o ESP desconnectat.

Pel que fa a la gamma de motors, està composta per quatre opcions diferents. Si volem un propulsor de benzina podem escollir entre un de tricilíndric d'1,2 litres i 130 cavalls o un d'1,6 litres i 180 cavalls, mentre que si preferim optar per un dièsel estan disponibles els blocs d'1,5 litres i 130 cavalls o el de dos litres i 180 cavalls.

L'inici de la seva comercialització està previst a final d'aquest 2018 i la marca preveu l'arribada, de cara a l'any 2019, d'una versió híbrida endollable amb una potència de 230 cavalls.