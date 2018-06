Renovació eficient

Kia Sportage 2018

La marca coreana Kia ha presentat l'actualització del seu SUV compacte, l'Sportage. El nou model rep millores tant pel que fa al disseny exterior i interior com pel que fa a les tecnologies de seguretat i infoentreteniment.

Amb un total de 131.000 unitats venudes el 2017, la remodelació inclou una actualització de la seva gamma de motors -que compleixen les futures normatives anticontaminació- i un nou propulsor dièsel de dos litres amb microhibridació i tecnologia EcoDynamics+.



Disseny actualitzat

En l'àmbit estètic el model rep uns nous para-xocs davanters i posteriors, nous grups òptics i noves llantes d'aliatge en mesures compreses entre les 16 i les 19 polzades. A més, opcionalment es podrà equipar amb uns estreps cromats, protectors de baixos en acabat metàl·lic i fins a cinc nous colors per a la carrosseria.

Pel que fa a la versió GT-Line, de tall més esportiu, la graella frontal està acabada en color negre brillant i tant els estreps com el maleter disposen d'unes insercions en crom fosc. La part posterior està composta per una doble sortida d'escapament i llums antiboira amb tecnologia LED i un nou disseny.

El seu interior també ha rebut tota una sèrie de canvis i ara gaudeix d'un nou volant i una tapisseria acabada en dos colors, negre i gris. També es podrà escollir en pell i detalls en color vermell en el cas de la versió GT-Line.



Més tecnologia i seguretat

Com no podia ser d'una altra manera, el nou Sportage disposa dels sistemes d'assistència a la conducció més avançats del mercat. Inclou el control de creuer adaptatiu intel·ligent amb funció de parada i arrencada automàtiques, un monitor d'entorn per facilitar les maniobres d'aparcament i control d'atenció del conductor per detectar el cansament. A més, es podrà triar entre dues pantalles per al sistema d'infoentreteniment: una de set polzades i una altra de vuit.



Nou motor microhíbrid

L'Sportage estrena dos nous propulsors: l'anterior 1.7 CRDi és substituït pel nou 1.6 CRDi amb potències de 115 o 136 cavalls i la possibilitat d'equipar la tracció total o el canvi automàtic de set velocitats.

Però la principal novetat la trobem en el nou motor dièsel de dos litres i tecnologia microhíbrida que la marca estrena en aquest model però vol estendre a la resta de la gamma fins l'any 2025. El nou propulsor disposa d'un sistema d'hibridació amb una bateria de 48 V i d'un generador que permeten augmentar l'acceleració i estendre els períodes en què el motor està apagat, de manera que es redueixen les emissions de CO2 un 4%.