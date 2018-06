Stern Motor presenta la nova Classe A

Mercedes-Benz Classe A

Stern Motor va néixer l'any 1994 a Sabadell i Terrassa, i recentment ha ampliat la seva àrea d'influència del Vallès Occidental a la Catalunya Central amb l'obertura de noves concessions. Actualment dóna servei, amb el Gup Movento, als dos Vallesos, el Maresme, el Barcelonès Nord, Osona i el Bages. Precisament és a la capital d'aquesta comarca, Manresa, on l'empresa ha fet la presentació del nou model compacte de la marca, el Mercedes-Benz Classe A.

L'acte es va portar a terme a l'espai Torre Busquet i va tenir la presència del presentador Quim Masferrer, que juntament amb els directors de Stern Motor i els comercials de la marca va ambientar la tarda de presentació. En paraules dels gerents de la concessió, Joan Bautista Colomer i Joaquim Badia, «el nou Classe A és una joia, té un disseny i unes prestacions que el fan totalment únic. Estem encantats de donar la benvinguda al nou Classe A, la quarta generació d'aquest model, que estem segurs que tindrà una gran acollida entre els clients del nostre concessionari».

I no n'hi ha per menys, ja que la presentació del nou model als clients de la marca va descobrir l'elevadíssim nivell prestacional de què gaudeix el compacte de la marca alemanya. I és que la nova Classe A arriba al mercat amb una càrrega tecnològica gairebé insuperable, amb elements com la conducció semiautònoma mitjançant un sistema de càmeres i radars que, combinats amb el GPS, podran mantenir la velocitat, seguir el traçat de la carretera i conservar la distància de seguretat seguint altres vehicles. A més, podrà efectuar maniobres evasives o frenar en cas de detectar obstacles o vianants.

També disposa del nou sistema de connectivitat MBUX, que permet la comunicació de vehicle a vehicle o de vehicle a infraestructura per registrar quan es produeixen frenades d'emergència a la via per prevenir possibles accidents.

Una funció realment sorprenent d'aquest sistema MBUX és la connexió directa amb el cotxe mitjançant els comandaments per veu. Si diem en veu alta les paraules «Hey Mercedes», el cotxe ens contesta i du a terme accions com introduir una ruta en el navegador, modificar la temperatura de la climatització o fins i tot informar-nos sobre la previsió meteorològica.

Finalment, pel que fa a l'apartat tecnològic, disposa d'un sistema de realitat augmentada o d'un sistema anomenat Vehicle Tracker, que informa el conductor quan hi ha un estacionament disponible, quan el cotxe rep un cop o quan se l'emporta la grua.



El xou de Quim Masferrer

L'actor, guionista, director de teatre i actualment presentador del programa El Foraster, Quim Masferrer, va amenitzar l'acte interactuant amb els «homes de negre», sobrenom amb què es coneix els comercials de la xarxa de concessionaris de Stern Motor.

Amb el seu toc d'humor habitual, Masferrer va fer passar una bona estona i va fer riure als més de 400 convidats gràcies al seu monòleg com a prèvia a l'exclusiu còctel que la marca va organitzar per als seus clients. A més, tots els assistents van poder descobrir els secrets del nou vehicle gràcies als diversos models que hi havia exposats per tota la zona reservada a l'espai manresà Torre Busquet.

La nova Classe A està destinada a millorar encara més les bones xifres de vendes de la concessió Stern Motor, que està considerat un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 25.000 vehicles nous i d'ocasió.