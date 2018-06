Polivalència SUV

Seat Arona

Petit però de gran importància per a Seat. Així és l'Arona, el primer tot camí urbà de la marca espanyola. La seva arribada l'any 2017 va permetre a Seat competir en el reeixit segment B-SUV, on gairebé totes les firmes tenien ja, almenys, un representant. I per plantar batalla en aquest mercat després de la seva tardana arribada estaven obligats a disposar d'un cotxe rodó.

L'Arona respon de manera excel·lent a totes les necessitats d'aquells que recorren a aquests tipus de vehicles i que majoritàriament busquen un cotxe àgil i senzill d'utilitzar a la ciutat, però alhora suficientment ample i fiable com per poder utilitzar-lo els caps de setmana. Aquesta contradictòria i gairebé màgica versatilitat s'aconsegueix gràcies a la plataforma MQB A0, ja utilitzada en el nou Ibiza.

L'Arona té una longitud de 4.138 mm, 1.780 mm d'amplada i una altura de 1.552 mm, unes mesures tan compactes com perfectes per moure's amb agilitat per la ciutat. I si a això sumem els 19 cm d'altura respecte al terra s'obté una millor visibilitat i més comoditat a l'entrar i sortir de l'habitacle.

Però el millor de tot és que les seves ajustades dimensions no entren en conflicte amb l'amplitud interior, ja que l'habitacle és sorprenentment gran. Té una amplada de 143 cm a les places davanteres i 140 cm a les posteriors, i una altura lliure al sostre de 106 cm davant i 99 cm darrere, a més d'un maleter de 400 litres de capacitat. Totes aquestes xifres portades a la pràctica suposen, com vam poder comprovar en la prova, una dualitat perfecta a l'atrafegada vida de les ciutats. L'Arona es pot aparcar pràcticament a tot arreu i la seva mida és ideal per sortejar el trànsit, però a més té l'espai suficient al seu interior per albergar dues cadiretes infantils a les places del darrere i la compra del mes al seu espaiós maleter. Totalment pràctic per a famílies actives.



Sense complexos

Però l'Arona no només és un petit gran cotxe pel que fa a dimensions, sinó també pel que fa a prestacions. Altres cotxes de tot just quatre metres mostren limitacions en treure'ls de la ciutat, però aquest no és ni de bon tros el cas del SUV de Seat.

Durant el trajecte entre Madrid i València no només no vam patir la sensació d'inseguretat que s'experimenta a bord d'altres cotxes de similars dimensions quan es circula a alta velocitat, sinó que donava la sensació que estàvem al volant d'un cotxe d'un segment superior. Per sobre de tot ens va sorprendre la gran sensació d'aplom i fermesa que transmet, a causa principalment de la bona feina de les suspensions per mantenir estable l'elevada carrosseria i de la fermesa i bona capacitats de transmissió de la direcció.

Si a tot això sumem un confort general que fa inexistent la fatiga malgrat les hores de viatge i una tecnologia d'ajuda a la conducció i infoentreteniment que falicita i amenitza el viatge obtenim un cotxe, no ideal perquè no parlem ni de bon tros d'una gran berlina, però sí molt adequat per a escapades de cap de setmana, tenint en compte les seves limitacions per grandària.

Un altre element que sense ser l'ideal per a grans viatges també va complir amb escreix va ser el motor que muntava aquesta unitat de proves. Parlem del propulsor dièsel 1.6 TDI de 95 CV, associat en aquesta ocasió al canvi de marxes automàtic DSG de set relacions. Malgrat no arribar al centenar de cavalls, aquest motor mostrava unes bones recuperacions en vies ràpides gràcies als 250 nm de parell motor que desenvolupa. Com dèiem, el desitjable per cobrir la distància que separa, per exemple, Madrid de València, hagués estat un motor més potent, però la veritat és que per als límits legals que avui dia imperen aquest motor és molt més que suficient i, a més, ens va permetre arribar al nostre destí amb un consum de tan sols 5 litres cada 100 quilòmetres.

Però és a la ciutat on el motor mostra la seva millor cara. Mou amb agilitat els més de 1.300 quilos que pesa l'Arona, i el seu compromís entre prestacions i consum segueix sent excepcional. A més, en aquest context és especialment interssant el canvi de marxes automàtic DSG, ja que permet oblidar-se del molest embragatge als embussos i la seva suavitat de treball fa que la conducció sigui sempre fluïda, fins i tot en els pitjors entorns possibles. No us podem parlar de com es comporta el motor ni el vehicle en condicions fora d'asfalt perquè no ho hem pogut provar, però no importa, ja que pràcticament ningú dels que comprin aquest model, i menys en l'acabat topall de gamma, que era la nostra unitat de proves, el voldran com a cotxe tot terreny.



Carregat al màxim

Conscients que l'equipament, i més concretament la tecnologia, és cada vegada més un factor decisiu en la compra dels vehicles, Seat ha dotat l'Arona d'un catàleg digne de cotxes de segments superiors.

A més, la nostra unitat de proves gaudia de l'equipament topall de gamma denominat Xcellence, que suma els següents elements als acabats Reference i Style: control de creuer adaptatiu, sensor d'aparcament davanter i posterior amb assistent de aparcament automàtic (Park Assist), sensor de pluja i llums, funció Coming & Leaving Home, retrovisor interior electrocromàtic, càmera de visió posterior, Full Link, Ràdio Media System Plus (amb pantalla tàctil a color de vuit polzades, USB, ràdio amb CD, Aux-In, SD Slot, 6 altaveus i Bluetooth), carrosseria bicolor, climatitzador automàtic bizona, retrovisors exteriors del mateix color que el sostre calefactats, i plegables elèctricament, sistema d'obertura i arrencada sense clau Kessy, seients davanters regulables en alçada, espai d'emmagatzematge sota els seients davanters, reposabraços central davanter i barres de sostre i marcs de les finestres cromats.

Amb tot aquest equipament i el que s'ha argumentat anteriorment, què més es pot demanar per a un cotxe d'aquestes característiques?