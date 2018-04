Diputats i senadors independentistes mostren clavells grocs en la visita del president de Portugal al Congrés

ACN

Els diputats i senadors d’ERC i PdeCAT a Madrid han aprofitat aquest dimarts la visita oficial al Congrés del president de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, per denunciar la presència de presos polítics a l’Estat. En el transcurs del discurs que el president portuguès ha ofert a la cambra baixa, tots han exhibit clavells grocs, i posteriorment, un cop han acabat el discurs i els aplaudiments (també per part dels representants independentistes), han interpretat a capel·la ‘Grandola, Vila Morena’, la segona senyal de la Revolució dels Clavells contra la dictadura portuguesa. L’acte, que ha tingut lloc davant el ple conjunt del Congrés i del Senat amb presència de tot el govern tret de Mariano Rajoy i Cristóbal Montoro, ha agafat per sorpresa el president portuguès, que fins i tot ha cantat tímidament fins que ha rebut un gest de la presidenta del Congrés. Gabriel Rufián ha exhibit també un cartell amb el lema 'Llibertat presos polítics". Inicialment l’acció havia de tenir un format diferent, amb l’exhibició d’una pancarta, però finalment –i després que els portaveus hagin rebut un missatge de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, on els amenaçava amb l’aplicació dels articles 103 i 104 del Reglament de la cambra, que contemplen mesures disciplinàries que van fins l’expulsió i la prohibició d’assistir al següent ple- ha tingut lloc en aquesta forma de denúncia. En declaracions posteriors, el portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha recordat que la Revolució dels Clavells va ser “pacífica” i va portar a la democràcia. El d’avui, ha dit, ha estat un gest “amistós amb el poble de Portugal, reconeixent la lluita del poble de Portugal de fa més de 40 anys” i “reclamant la solidaritat i fraternitat de tots els pobles d’Ibèria”. “El sobiranisme català creu en Ibèria i creu que a portuguesos, espanyols i catalans ens uneixen més coses que no ens separen”. Segons Campuzano, el d’avui “és una reivindicació de la llibertat dels presos polítics buscant la màxima simpatia amb la ciutadania de Portugal”. El portaveu d’ERC, Joan Tardà, també ha afirmat que l’acte dels clavells ha estat “un homenatge al poble portuguès” per recordar-li alhora “l’existència de presos polítics”. “Tardà ha explicat que ha vist el gest del president de Portugal de voler cantar” Grandola, Vila Morena, tot i que “no li ho han permès”.