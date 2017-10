Les obres al voladís d'entrada al Monestir de Montserrat

David Bricollé

Montserrat té en obres de rehabilitació de l'estructura que fa de voladís en el tram final de la carretera que permet accedir a l'àrea del monestir. Una intervenció que, tal com ja va avançar aquest diari, té com a principal objectiu garantir la plena seguretat del pont, construït fa quatre dècades, però també, i com a intervenció més visible, aplicar alguna mesura que permeti camuflar la infraestructura i, en conseqüència, reduir l'impacte visual que té des d'una panoràmica general sobre el conjunt de la muntanya. Operaris de l'empresa que portarà a terme el projecte ja han començat a treballar desbrossant la base de l'estructura, ja que un dels punts principals és analitzar com està la base dels pilars.