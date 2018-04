Així es van portar els presos a Montserrat

Regió7

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Anna Gabriel, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart... els setze polítics i líders independentistes que actualment són a la presó o a l'estranger van pujar ahir simbòlicament fins a dalt del Cavall Bernat, a Montserrat. No ho van poder fer ells directament, per raons òbvies, però, en el seu llo, ho van fer els seus retrats, que van ser transportats, de mà en mà, per més de 3.500 persones, que entre totes van formar una cadena humana des de Coll-bató fins al carismàtic cim.