Saps d'on ve la tradició del Dia del Llibre?

Pep Corral

El llibreter Antoni Daura, responsable de la llibreria Parcir de Manresa, ens explica quin és el motiu pel qual a casa nostra hi ha la tradició de celebrar el Dia del Llibre cada 23 d'abril i d'on prové el fet que les llibreries surtin al carrer amb motiu d'aquesta data tan assenyalada. A més a més, Antoni Daura també dóna alguns detalls per entendre quins són els orígens de l'altra gran tradició del dia de Sant Jordi, el fet de regalar una rosa vermella a la persona estimada, i per què aquesta festa pràcticament només està arrelada a Catalunya.