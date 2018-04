El perfil més personal de Lluís Costa

Albert Vilanova

Lluís Costa és el segon convidat de la sèrie de tests realitzats per Regió7 a diversos jugadors de l'ICL Manresa per poder-los conèixer més a fons. El base de Sant Just Desvern, que prefereix no fer cap promesa fins que els manresans hagin consumat l'ascens, ens avança quin és el tatuatge ocult que porta i quin és el seu significat i ens explica una curiosa anècdota que va viure quan militava a les categories inferiors del FC Barcelona en un partit que els blaugrana van haver de disputar lluny del Palau Blaugrana.