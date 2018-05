Les claus del tercer partit de play-off de l'ICL Manresa

Marc Amposta/Pep Corral

L'ICL Manresa s'enfrontarà aquest divendres al tercer partit de la primera ronda dels play-off d'ascens. Els manresans viatgen a terres gallegues per enfrontar-se a un Leyma Coruña que va guanyar el darrer partit al Nou Congost, empatant així la sèrie a una victòria per cada conjunt. El periodista de la secció d'esports de Regió7 Marc Amposta analitza en aquest vídeo quines han de ser les claus que haurà d'explotar l'equip de Diego Ocampo per tal de guanyar, com a mínim, un dels dos propers partits i forçar un cinquè matx que, en aquest cas, es decidiria dimarts que ve a la capital del Bages.