Donuts de Halloween: fem una aranya!

Regió7

S'apropa Halloween, una festa que tot i ser anglosaxona cada vegada té més adeptes a casa nostra. En aquest vídeo t'ensenyarem com per en molts pocs passos i de forma senzilla una simpàtica aranya a partir de donuts. Una creació ben dolça que pot animar el teu berenar o sopar de Halloween. Què necessites per fer una aranya de Halloween amb donuts? Per a cada unitat necessites un donut de xocolata, fideus de xocolata, melmelada de maduixa, tires de pega dolça (negra) i Lacasitos o M&M. Mira el vídeo per saber els passos a seguir.