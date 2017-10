Un donut de Halloween que mossega

Regió7

En aquest vídeo et proposem una nova recepta de Halloween. I és molt senzilla. Vols aprendre a fer un donut que mossega? Si ets llaminer o llaminera, t'hauràs d'aguantar les ganes de fer-li tu la mossegada. Què necessites? Un donut clàssic. També, unes dents de vampir de plàstic, melmelada de maduixa, Lacasitos i xarop de xocolata (per fer les línies dels ulls). Mira el vídeo per seguir els passos per cear-lo. Prova de fer-ne un i envian's una foto a web@regio7.cat, que la compartirem amb els altres lectors del diari!