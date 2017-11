Què es cou dins la cuina del restaurant ABaC?

Pau Brunet/ACN

El restaurant ABaC del xef manresà Jordi Cruz ha fet bons els pronòstics i ha entrat en el selecte grup de triestrellats per la guia Michelin. En aquest vídeo entrem a la seva cuina. Què s'hi cou? Com és per dins el restaurant? També aprofitem per parlar amb el seu cap de cuina, David Andrés. Amb la distinció aconseguida enguany, la màxima que atorga la prestigiosa guia vermella, el xef manresà té ja quatre estrelles, ja que a les de l'ABaC cal sumar-hi l'estrella de l'Angle, que també dirigeix, i que també es troba a la capital catalana.