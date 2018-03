Els titulars de la bombolla: setmana del 24 al 30 de març

Pep Corral Vilella

Els titulars que omplien les pàgines dels diaris en paper ara fa una dècada eren molt diferents dels que ho fan a dia d'avui. Economies a l'alça, previsions de creixement desmesurat i resultats rècord d'empreses que poc després patirien greus sotragades -i en alguns casos fins i tot desapareixerien- eren la tònica habitual d'aquella setmana final del mes de març de l'any 2008, quan els efectes de la crisi econòmica que no trigaria en esclatar amb tota la virulència possible encara no havien mostrat la seva cara més cruel en l'economia i les butxaques de casa nostra.