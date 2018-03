Vídeo musical de la nevada a Manresa

David Bricollé

Aquest dimecres la neu va caure i va emblanquinar la ciutat de Manresa, acumulant gruixos d'entre 8 i 10 centímetres al centre de la capital del Bages. Que nevi a Manresa és un fet poc habitual i no es veu cada any. Per aquest motiu les imatges de la nevada d'aquest 28 de febrer han quedat per al record de tots els manresans. Regió7 ha seleccionat algunes de les millors fotos i vídeos d'aquell dia i ha preparat un muntatge musical perquè els lectors pugin recordar per sempre un dia especial per a petits i grans.