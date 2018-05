Les claus de l'Expobages, segons Llorenç Juanola

Pep Corral

El president de la comissió organitzadora de l'Expobages Llorenç Juanola ens explica quines són les claus de la tradicional fira multisectorial de la comarca, que enguany se celebra entre els dies 18 i 20 de maig pels principals carrers del centre de Manresa. Un certamen que, com és habitual en els darrers anys, també es fa coincidir amb la Fira de l'Ascensió. Dues cites comercials que, aquest any, incorporen també nombroses activitats per als més petits, com ara diverses atraccions, tallers i mostres d'entitats vinculades a la capital del Bages.