Quan comença el Mundial de futbol 2018?

Gairebé quatre anys després de la conclusió de la Copa del Món del Brasil 2014, la competició futbolística més important a nivell de seleccions està a punt de tornar, encara que en aquesta ocasió en un escenari ben diferent. Però, quan comença el Mundal de Rússia?

32 seleccions dividides en vuit grups intentaran fer-se amb un trofeu que actualment ostenta Alemanya, però per al qual resulta difícil pronosticar qui serà el seu nou amo donat l'enorme nivell d'equips com el Brasil, França, Espanya o el mateix combinat germànic, sense oblidar a altres com l'Argentina de Leo Messi o la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Tampoc cal menysprear la presència de la selecció amfitriona. Els russos, que no han hagut de disputar fase de classificació, comptaran amb l'inestimable suport del seu públic i seran els encarregats de donar el tret de sortida al Mundial de Rússia 2018.

Aquesta arrencada tindrà lloc el dijous 14 de juny a les 17:00, amb la disputa del partit inaugural entre Rússia i Aràbia Saudita. No obstant això, no serà fins al dia següent quan la competició entri en el seu ritme habitual i comencin a celebrar-se entre tres i quatre partits diaris.



Quan comencen les eliminatòries?



Les eliminatòries començaran el dissabte 30 de juny amb la disputa dels vuitens de final, mentre que caldrà esperar fins el divendres 6 de juliol i el dimarts 10 per poder gaudir de les cambres i la semifinal.

Després d'un mes de frenètica activitat, la Copa del Món arribarà a la seva fi el diumenge 15 de juliol amb l'esperada final i amb el lliurament del trofeu al capità de la selecció que s'alci com a vencedora. El decisiu duel arrencarà a les 17:00 a l'Estadi Olímpic de Luzhnikí, situat a Moscou i amb capacitat per a 80.000 espectadors.