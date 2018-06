'Hat trick' de Messi a la golejada de l'Argentina a Haití

Amb tres gols de Lionel Messi i un altre més de Sergio Agüero, una Argentina cauta i que no va arriscar massa va vèncer el passat dimarts per 4-0 a Haití, en un partit amistós disputat a La Bombonera que va servir com a comiat del públic blanc i blau abans del Mundial de Rússia.

El capità Messi, que va convertir el primer de penal, va guiar a l'equip de Jorge Sampaoli a un triomf en el primer dels dos partits amistosos que tindrà abans del debut mundialista a Rússia.

Amb la majoria de jugadors que apunten a ser titulars a l'estrena de la Copa del Món, el bicampió mundial al 1978 i 1986 va aconseguir resoldre el triomf al començament de la segona etapa.

Al primer temps la societat de Messi amb Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso i Ángel Di María no va mostrar la seva millor versió per assistir a Gonzalo Higuaín, la referència a l'àrea rival.

L'equip haitià, la gran actuació del porter Johny Placide va aconseguir evitar que en almenys tres oportunitats els argentins s'avancessin al marcador.

No obstant això, quan el rellotge marcava el minut 15 una dura entrada de Ricardo Ade a El Celso va derivar en un penal que Messi es va encarregar de transformar malgrat que Placide va aconseguir tocar l'esfèric abans que la pilota travessés la línia de gol.

En els següents minuts, la manca d'eficàcia d'Higuaín, Tagliafico i Di María van conspirar perquè l'Albiceleste es retirés als vestidors amb una diferència més gran.

Per al conjunt visitant, en la posició 108 de la classificació FIFA, el domini de la pilota s'esvaïa quan trepitjava l'àrea del porter Wilfredo Caballero, que va aconseguir la seva comesa de mantenir a zero la seva porteria.

Al segon temps, l'Argentina va sentenciar la golejada en només nou minuts amb un Messi que es va retirar ovacionat de la Bombonera.

Al minut 57 un desbordament d'Higuaín va acabar amb una rematada de cap de Lo Celso que va aconseguir aclarir Placide però en el rebot Messi va convertir el segon per al seu equip.

Amb la rotació de la banqueta i les entrades de Maximiliano Meza, Sergio Agüero i Cristian Pavón, l'Albiceleste va trobar més oportunitats en els últims metres del camp de joc.

Al minut 65 una gran jugada de Pavón, que va deixar tres rivals pel camí, va acabar amb un centre enrere per a l'arribada de Messi, que va coronar el seu triplet.

El moment més espectacular va ser tres minuts després quan Messi va assistir a Agüero, que va fer un gir a la seva tornada després de la lesió que el va marginar del final de temporada amb el Manchester City.

Els minuts finals van ser d'arenga dels gairebé 50 mil espectadors que van acomiadar els seus jugadors amb la il·lusió d'aconseguir l'anhelat tercer títol mundial.

Després d'aquest compromís, l'Albiceleste viatjarà aquest dimecres a Barcelona on continuarà amb la seva preparació en el camp d'entrenament del Barça fins al pròxim 8 de juny.

Aquest mateix dia, la delegació argentina té previst viatjar a Jerusalem, on el 9 de juny disputarà el segon i últim partit davant Israel a l'estadi Teddy Kollek.

Després d'aquest compromís, la selecció viatjarà cap a Moscou i des d'allà directament al seu 'casa russa' a la ciutat de Bronnitsy, on esperarà el seu debut mundialista en el grup D del 16 de juny davant Islàndia, en una zona que completen Croàcia i Nigèria.