Espanya, amb la il·lusió de sentir-se de nou favorita

La selecció espanyola de futbol debutarà el pròxim dia 15 al Mundial de Rússia davant de Portugal, un dur test en el seu repte de tornar a sentir-se candidata en el major torneig de futbol. En el camí, Espanya ha deixat aparcades les patacades del Mundial del Brasil 2014 i de l'Eurocopa de França 2016 i ha recuperat la identitat amb Julen Lopetegui.

Les Eurocopes de 2008 i 2012 i el Mundial de Sud-àfrica 2010 pertanyen ara al record, però les claus d'aquests èxits són les mateixes que han guiat fins a Rússia a un equip renovat que arriba al torneig com una de les candidates al títol.

La Roja, com va ser batejada per Luis Aragonés, el 'creador' de l'equip de somni, torna a brillar amb llum pròpia. Ha completat una fase de classificació magnífica. Lopetegui ha recuperat bona part de les virtuts que la van convertir en una de les millors seleccions de la història, afegint noves variants tàctiques. Ha tornat la confiança, la pressió alta per anul·lar virtuts del rival i augmentar la possessió de pilota. L'equip torna a ser un enamorat de la pilota, a desenvolupar per moments rondos de la més alta escola, a semblar-se a aquell 'tiki-taka' que va enamorar al món.

Només inquieta la manca de gol, que serà essencial per resoldre en un torneig tan exigent. Triar entre Diego Costa, Iago Aspas i Rodrigo Moreno és una de les decisions més difícils que ha de prendre el tècnic basc.

Cada un té les seves característiques. Tots han tingut els seus moments en una posició que des de l'Eurocopa de 2012, quan l'èxit va arribar acompanyat en bona part per la figura del 'fals 9' que encarnava Cesc Fàbregas, no té un amo fix. Marco Asensio, David Silva o el mateix Rodrigo són tres candidats.

Al centre del camp, Andrés Iniesta, l'autor del gol de la final del Soccer City davant Holanda, s'acomiadarà de la selecció després d'aquest Mundial, però encara li queda magisteri per mostrar a Rússia. Al costat d'ell altres mags, altres 'bojos baixets' al voltant de la pilota, com David Silva, Isco Alarcón o Thiago Alcántara, prometen molt i bo.



'Transició dolça'



Lopetegui ha continuat amb la 'transició dolça' anunciada pel seu predecessor, Vicente del Bosque. Nous noms que van triomfar en el seu passat en la sub-21, han aparegut en el panorama de la Roja, que no obstant manté la mateixa columna vertebral.

En tot cas, Espanya assumeix el cartell d'aspirant de nou, el rep amb honors en la seva onzena fase final consecutiva i en la quinzena de la seva història.