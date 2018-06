El 14 de juny començarà la gran cita futbolística de l'any, el Mundial de Rússia 2018. Els experts apunten a que les seleccions més ben situades per aixecar el trofeu són Brasil i Alemanya, seguides d'Espanya i França.

Però a les Copes del Món sempre hi ha lloc per a la sorpresa, i l'Argentina, amb Leo Messi, mai es pot descartar. Darrere seu, altre combinats com Uruguai, Portugal o Anglaterra intentaran fer saltar pels aires les apostes.

Qui guanyarà el Mundial de Rússia 2018?