El Campi qui Jugui viatjarà enguany fins a l'Oest americà

El Campi qui Jugui de Manresa d'enguany complirà la seva 32a edició. Se celebrarà amb el Far West com a eix temàtic. Cada any la comissió organitzadora tria un motiu al voltant del qual se celebra el saló de la infància i la joventut de la capital del Bages. En aquesta ocasió s'ha escollit el món de l'Oest americà perquè «ens va agradar i vam pensar que podria ser atractiu», explica Jordi Santamaria, un dels responsables del certamen. «Tractarem el tema des d'un punt de vista educatiu i pedagògic».

A partir del 27 de desembre es posarà en marxa la nova edició del Campi qui Jugui, que s'allargarà fins al 4 de gener. Com en les darreres edicions, se celebrarà al complex del Vell Congost. A l'interior dels pavellons hi haurà tallers de tota mena i per a totes les edats que s'adaptaran i ambientaran al Far West. A l'exterior hi haurà les activitats a l'aire lliure, sobretot de caire esportiu. En les últimes edicions s'han potenciat per l'èxit que han tingut. «Són activitats atractives per als nens i donen molt joc», explica Santamaria. Afegeix que és difícil ampliar el Campi a l'interior del pavelló perquè l'espai és limitat. «Les activitats a l'exterior tenen bona resposta i per això ens hi tirem de cap». -J.M.G.