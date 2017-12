40 anys del Pessebre Vivent del Bages de les Torres de Fals

Que un espectacle fet des de l´altruisme més absolut arribi als 40 anys amb tota l´empenta ja és sinònim que al darrere hi ha d´haver molt de dos ingredients: gent i il·lusió. Segurament aquests han estat els elements principals que fan possible que enguany el Pessebre Vivent del Bages de les Torres de Fals pugui celebrar aquestes quatre dècades amb set dies de funcions, un total de deu representacions previstes i més de 250 persones que ho faran possible, ja sigui directament a a les escenes o al darrere en els apartats tècnics.

En el marc natural privilegiat que ofereixen les Torres de Fals i el seu entorn, els visitants podran fer aquest peculiar viatge en el temps bíblic i costumista que s´inicia amb les escenes de benvinguda, quadres estàtics que situen el visitant en el temps i en la història. Tot seguit hi haurà la presentació, amb efectes de llum sobre les Torres, que donarà pas a les escenes de firaires i rentadores, de gran profunditat, moviment i participació que situen el visitant a l´època que s´està representant.

L´Anunciació, l´Edicte, la Casa de Joan Baptista, la Cova del Naixement i l´Anunci als pastors són quadres bíblics, plàstics o de poc moviment, amb indrets sempre purament naturals. La Balma del majoral, els Rabadans, Vivint al ras, Pouant aigua, La Cleda, Les Verges i la Processó, Mercaders del Temple són escenes diferenciades que omplen un llarg recorregut, i donen una imatge simpàtica en connexió amb tot el pessebre.

L´Orgia d´Herodes, els Mags d´Orient, la Fugida d´Egipte i la Matança dels Innocents són quadres que es veuen a certa distància i d´impacte. La Presentació al Temple, la Fusteria de Natzaret i Joan Baptista mostren la continuació del missatge Bíblic. L´espectador finalitza el seu recorregut amb els homes, dones i nens que circulen i remenen per un mercat ple de color amb parades dels productes essencials per a la vida de poble. La visita al Pessebre Vivent del Bages clou entre pastors, que ofereixen fuet de Fals de record. Enguany hi haurà representacions els dies 16, 17, 23, 26 i 30 de desembre, i l´1 i el 7 de gener.