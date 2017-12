El dia de Sant Esteve, cita amb el Pessebre Vivent del Pont Llarg

El dia de Sant Esteve és el dia del Pessebre Vivent del Pont Llarg, que fan possible 235 figurants, a més a més d´un nombrós grup d´animals. Es podrà visitar de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Aquest és el sisè any que el petit pessebre de la parròquia de la Mare de Déu de l´Esperança s´ha fet gran, i ha passat a anomenar-se Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa i s´ha situat a la zona de pagès del Poal, sota les arcades de l´aqüeducte del Pont Llarg, on hi ha l´inici i l´acabament del recorregut, que és circular i que inclou 29 escenes. El campament romà, el palau d´Herodes, l´empadronament i els recaptadors d´impostos, l´escena dels pastors i els seus animals, l´Anunciació, les rentadores de roba i escenes casolanes... A mig recorregut, cada visitant podrà degustar coca i caldo i una tisana d´herbes aromàtiques. Els darrers mesos els responsables han confeccionat nous decorats per millorar la zona del mercat i l´establia, però la novetat més important és la reproducció d´un temple. A banda, s´han fet millores en les entrades i sortides i en el recorregut per tal d´evitar cues i fer-ne més plaent l´entrada.

El preu dels tiquets és de 4 euros; gratuït fins al 6 anys, i de 2 euros fins als 10 anys. Es poden comprar a l´entrada del pessebre –hi haurà dos punts, al camí de Joncadella, prolongació de l´avinguda Universitària, al costat de l´aqüeducte del Pont Llarg– i anticipades al teatre Kursaal i a www.entrades.pessebresvivents.cat. En cas de pluja o neu, s´anul·larà la representació i es retornarà l´import de l´entrada anticipada.

Sense el del carrer del Balç



Un pessebre vivent de Manresa que aquest any no es farà és el del carrer del Balç. Després de cinc edicions seguides, en la programació de Nadal d´aquest 2017 no hi ha el pessebre del vial medieval. L´Ajuntament no ha donat cap explicació del perquè de l´absència. Aquest pessebre es va estrenar el 2012 amb 442 visitants, mentre que 200 més van quedar a fora; 610 el 2013; 1.722 el 2014 i 1.600 el 2015. De l´any passat no se´n van facilitar dades.