Fia-faia 2017: Bagà i Sant Julià celebren la seva festa ancestral

La nit més llarga de l´any és sinònim de festa a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. Els dos municipis de l´alt Berguedà viuran, un any més, una de les seves celebracions més ancestrals amb la Fia-faia. Ja fa dos anys que la festa va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i enguany, que el dia 24 s´escau en diumenge, s´espera més presència de visitants per veure el descens de les torxes humanes i, posteriorment, per viure l´ambient de la festa al voltant del foc.

Pels volts de les 6 de la tarda s´iniciarà la baixada de faies des del Siti i la celebració continuarà a la plaça Porxada, en el cas de Bagà; i a la plaça de l´Església, pel que fa a Sant Julià de Cerda-nyola. El ball de la fia-faia i el tast d´allioli de codony posaran el punt final a la tradicional festa del solstici d´hivern més característica de l´alt Berguedà.