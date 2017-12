Els Pastorets dels Carlins guanyen agilitat

Tradició dintre de la tradició. Així es defineixen els Pastorets dels Carlins de Manresa. Es representen des de principi del segle XX i són un dels referents del Nadal a la ciutat. Els avalen els 100 anys d'història, però també el fet que al llarg de tot aquest temps han evolucionat per adaptar-se als nous costums i per ser més dinàmics.

El manresà Ivan Padilla en va assumir la direcció l´any passat. Llavors va decidir revisar el text i donar més agilitat a l´obra. Durava tres hores que ara s´han reduït a dues perquè «l´espectador que els ve a veure avui no és el mateix que fa 20 anys», explica ell mateix. Els canvis que hi va introduir el Nadal passat es consolidaran aquest.

S´han conservat les escenes més importants, se n´han eliminat altres que «semblaven repetitives o que no feien avançar la història i ens hem centrat en el nucli de l´obra, que és la d´uns nens que s´adormen i viuen un viatge, la lluita entre el bé i el mal i el naixement d´un nen que ha de portar l´esperança a un poble. Tota la resta s´ha esporgat».

Padilla coneix bé els Pastorets dels Carlins. Hi ha actuat –va representar durant 5 anys el personatge de Lluquet–, els ha vist com a espectador i ara els dirigeix. Vinculat des de fa temps als Carlins, comenta que es tracta d´una obra pensada per a les famílies, i els «nens espectadors han canviat. Ara necessiten molts estímuls». Per això s´ha agilitat amb l´objectiu que no decaigui l´atenció amb el que passa en tot moment a l´escenari.

Els assajos ja van començar el setembre passat. Primer amb els actors principals, als quals es van anar afegint, després, la resta per culminar amb els assajos generals.

Es representaran els dies 26, 29 i 30 de desembre; i els dies 1, 6 i 7 de gener. Totes les representacions començaran a les 6 de la tarda. L´entrada costa 11 euros. Ja es poden adquirir en línia a manresa.fila12.cat. També al punt d´atenció que el Casal Familiar Recreatiu té al carrer Sant Miquel i a les taquilles de la sala Els Carlins. També es poden encomanar al telèfon 93 872 19 24 en horari de venda presencial.

La primera representació dels Pastorets al llavors teatre Juventud Carlista Manresana, l´actual sala Els Carlins, data del dia de Nadal de

l´any 1910. Es titulava Los pastorcillos de Belén. Durant la guerra civil se´n van interrompre les representacions, que es van tornar a fer el desembre del 1939. El 1963 es van representar per primera vegada els Pastorets en la versió catalana de Folch i Torres, la que ha perdurat fins avui.